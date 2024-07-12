Ілон Маск повідомив, що двигун у верхній частині Falcon 9 вийшов з ладу через невідомі причини.

Компанія SpaceX зазнала рідкісної поломки своєї ракети Falcon 9 у космосі, що стало першою серйозною аварією у польоті за сотні запусків цього пристрою, пише Bloomberg.

Зазначається, що ракета без екіпажу несла 20 інтернет-супутників Starlink, серед яких 13 мають нові можливості "прямого підключення до стільникового зв'язку", що дозволяють підключатися до немодифікованих смартфонів.

За словами головного виконавчого директора компанії Ілона Маска, двигун у верхній частині Falcon 9 вийшов з ладу через невідомі причини під час спроби повторного запуску на орбіті. На відео звичайного запуску можна побачити, що на ракеті утворилися шматки крижаного матеріалу, які відкололися у космосі.

Відео дня

У компанії заявили, що змогли зв'язатися з п'ятьма супутниками і намагаються підняти їх за допомогою іонних двигунів космічного корабля, перш ніж вони впадуть та згорять в атмосфері. Водночас Маск пожартував, що "на відміну від епізоду "Зоряного шляху", це, можливо, не спрацює, але спробувати варто".

У виданні нагадали, що перша серйозна аварія ракети Falcon 9 у польоті сталася у 2015 році, коли апарат, який перевозив вантаж на Міжнародну космічну станцію для NASA, розпався на частини під час підйому у космос. Також у 2016 році ракети SpaceX вибухнула під час випробування палива на стартовому майданчику перед польотом.

"Попри ці перші інциденти, SpaceX має майже ідеальний послужний список успішних запусків ракет Falcon 9 протягом останнього десятиліття, за винятком деяких невдалих приземлень. У 2023 році компанія може похвалитися 96 успішними запусками Falcon 9 і Falcon Heavy. Цей політ став для SpaceX 70-м запуском ракет сімейства Falcon у 2024 році", - додали у матеріалі.

SpaceX - останні новини

Як писав УНІАН, компанія SpaceX отримала контракт на знищення Міжнародної космічної станції наприкінці її терміну використання. Каліфорнійська компанія побудує транспортний засіб, який зможе зіштовхнути 430-тонну орбітальну платформу в Тихий океан у 2030 році.

Також повідомлялось, що в червні компанія Ілона Маска здійснила вдалий запуск надважкої ракети-носія Falcon Heavy зі стартового комплексу на мисі Канаверал у Флориді. Зазначається, що такий запуск став ювілейно десятим.

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