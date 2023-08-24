Місяцехід індійської місії "Чандраян-3" покинув космічний корабель, щоб приступити до дослідження поверхні.

Місяцехід індійської місії "Чандраян-3" покинув космічний корабель в четвер, щоб приступити до дослідження поверхні Південного полюса Місяця і проведення експериментів, повідомляє Reuters з посиланням на главу космічного агентства Індії.

Глава індійської організації космічних досліджень (ISRO) С.Соманат заявив, що посадковий модуль і місяцехід знаходяться в хорошому стані і "обидва працюють дуже добре", але експерименти ще не почалися.

Ровер під назвою "Праг'ян" має два інструменти для проведення експериментів з елементами та хімічним складом, а також роботизоване планування маршруту для майбутніх досліджень.

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У той же час Соманат сказав, що на поверхні Місяця існує "багато проблем", з якими ISRO зіткнеться вперше, особливо місячний пил і температури, які можуть вплинути на рухомі частини. Місячний пил відрізняється від пилу на поверхні Землі, і за відсутності повітря на місяці він може прилипати до матеріалів місяцехода, впливаючи на його роботу, сказав він.

Це була друга спроба Індії висадитися на Місяці, бюджет якої склав близько 6,15 мільярдів рупій (75 мільйонів доларів). Попередня місія "Чандраян-2" у 2019 році успішно запустила орбітальний апарат, але його посадковий апарат розбився.

Скелястий південний полюс Місяця цікавить дослідників через його водяний лід або заморожену воду, яка може виявитися джерелом палива, кисню та питної води для майбутніх місій, але його пересічена місцевість ускладнює посадку.

Люди по всій Індії спостерігали за посадкою космічного корабля на Місяць в середу, майже 7 мільйонів людей дивилися пряму трансляцію на YouTube. Молитви проводились у місцях поклоніння, а школи організовували прямі трансляції для учнів.

Місячна місія Індії-що відомо

Індійський космічний корабель "Чандраян-3" приземлився на невивченому південному полюсі місяця в середу ввечері, лише через кілька днів після того, як російська "Луна-25" зазнала невдачі в аналогічній місії.

Індія стала четвертою країною, яка успішно висадила космічний корабель на Місяць, але першою, яка приземлилася на відносно невивчений південний полюс

Очікується, що місяцехід буде працювати протягом двох тижнів або одного місячного дня — періоду часу, на який розраховано його обладнання на сонячній енергії.

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