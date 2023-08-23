Індійський супутник Chandrayaan-3 працюватиме на місяці протягом двох тижнів.

Індійський космічний модуль Chandrayaan-3 успішно приземлився на поверхню Місяця через три дні після того, як російський супутник "Луна-25" розбився при спробі посадки в тому ж районі.

Як повідомляє Sky News, Індія стала четвертою країною, яка успішно посадила космічний корабель на Місяць, але першою, яка приземлилася на відносно недосліджений південний полюс Місяця, який, як вважають, містить глибокі кратери з водяним льодом..

Успішне приземлення було зустрінуте радісними вигуками та оплесками з управління польотом у космічному центрі Сатіша Дхавана. Тисячі людей по всій Індії зібралися в офісах, магазинах, будинках і ресторанах, з нетерпінням чекаючи на результати місії. Прем'єр-міністр Нарендра Моді також приєднався до телефонної конференції із саміту БРІКС.

Коментуючи успішне приземлення, Моді зазначив, що "Це історичний момент, і ми всі пишаємося кожним індійцем". Він також зазначив, що Індія тепер розглядатиме майбутню місію польоту людини на Місяць.

Після успішної посадки Chandrayaan-3 працюватиме протягом двох тижнів, протягом яких він проведе серію експериментів для визначення мінерального складу поверхні Місяця. Значну частину роботи виконуватиме марсохід, який буде розгорнутий двометровим посадковим модулем космічного корабля.

Вчених особливо цікавить водяний лід, оскільки його можна використовувати для отримання палива, кисню та питної води, а місія закладає основу для потенційної постійної бази.

Росія намагалася обігнати Індію у місячній місії

Російський супутник "Луна-25" мав приземлитися на південний полюс Місяця у неділю, 20 серпня. Це буда перша спробою РФ після розвалу СРСР здійснити посадку апарату на Місяць.

Однак в ході посадки зв'язок із супутником перервався, він зіткнувся з поверхнею Місяцяя і припинив своє існування. Як повідомляли у "Роскосмосі", супутник збився з курсу після того, як його двигуни перегоріли на 43 секунди під час життєво важливої корекції курсу на місячній орбіті.

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