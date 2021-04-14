Уперше запуск Ingenuity відклали через оновлення програмного забезпечення.

Космічне агентство NASA вдруге перенесло перший політ безпілотника Ingenuity на Марс.

Про це йдеться у повідомленні NASA в Twitter.

Читайте такожApple посилила захист від злому смартфонів«Останні новини від команди #MarsHelicopter: вони призначають нову дату польоту наступного тижня», – інформує агентство.

Уперше запуск Ingenuity відклали через оновлення програмного забезпечення. Фахівці знайшли проблему з послідовністю виконання команд під час запланованого випробування роторів вертольоту на прискорення розкрутки.

«Протягом вихідних команда розглянула і протестувала кілька потенційного розв'язання цієї проблеми, підсумувавши, що незначна модифікація і переустановлення програмного забезпечення керування польотом Ingenuity – найнадійніший шлях», – вказується NASA.

Йдеться про зміну процесу завантаження двох контролерів польоту, що дозволить апаратному і програмному забезпеченню безпечно перейти у стан польоту.

Місія Ingenuity на Марсі

Ingenuity вагою менш як 2 кг був доставлений на планету 18 лютого всередині марсохода Perseverance. Вертоліт може здійснити до п'яти польотів на висоті до десяти метрів за весь період досліджень.

Оснащений двома камерами, він здатний зависати у повітрі до 30 секунд для фотографування місцевості.

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Автор: Яна Ставська