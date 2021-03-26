Лише підготовка до першого польоту гелікоптера Ingenuity буде тривати 6 марсіанських днів, які дещо довші, ніж земні.

Гелікоптер Ingenuity готується до своєї першої подорожі на Марсі, яку він здійснить наступного місяця. Це стане першим в історії контрольованим польотом на іншій планеті.

Однак, як пише Newsweek, Ingenuity доведеться здолати низку перешкод в цей унікальний історичний момент. Зараз гелікоптер причеплений до корпусу ровера Perseverance. Хоча щит з вуглецевого волокна, який захищав літальний апарат під час приземлення, вже відчепили.

Читайте такожЗвуки з Марса: у NASA опублікували запис марсохода з Червоної планетиВ NASA планують провести перший тестовий політ не раніше, ніж 8 квітня. Але спочатку ровер повинен безпечно доїхати до зони польоту. Це ділянка на поверхні Марсу площею 10 на 10 метрів, яку обрали через її рівний ландшафт, на якому немає очевидних перешкод. Там у гелікоптера Ingenuity буде 30 марсіанських днів (які дорівнюють приблизно 31 земному дню), щоб виконати тестовий політ.

Перш ніж злетіти, Ingenuity потрібно помістити строго посередині зони польоту. Щойно команда в NASA підтвердить його місцезнаходження, почнеться розгортання гелікоптера.

"Як і все, що пов'язано з цим гелікоптером, всі ці події ніколи раніше виконувалися. Щойно ми почнемо процес розгортання, назад шляху вже не буде. Всі дії строго координуються, вони незворотні й залежні одна від одної. Якщо з'явиться бодай натяк на те, що щось може піти не так, як ми очікували, ми можемо вирішити відкласти роботу на марсіанський день чи більше, поки не зрозуміємо краще, що відбувається", - сказав керівник з управління гелікоптером в програмі марсоходу Perseverance Фара Алібей.

Загалом, процес розгортання Ingenuity займе приблизно 6 марсіанських днів. Оскільки кожен етап буде виконуватися повільно й плавно, аж поки апарат не буде в стані, готовому до польоту. До п'ятого дня гелікоптер буде висіти під ровером на відстані приблизно п'яти дюймів над поверхнею Марсу. На цьому етапі він буде під'єднаний до Perseverance лише одним болтом і кількома десятками крихітних електричних контактів.

Читайте такожМаск збирається посадити свої ракети на Марс до 2030 року"Щойно ми від’єднаємо кабель між ним і Perseverance й подолаємо ці останні п'ять дюймів до поверхні, наш великий друг повинен буде від'їхати якомога швидше, щоб промені Сонця ще потрапили на сонячні панелі й почали заряджати батареї гелікоптера", - сказав головний інженер марсіанського гелікоптера з Лабораторії реактивного руху NASA Боб Баларам, який і збудував апарат.

На шостий день оператори в NASA перевірять, чи всі чотири опори гелікоптера твердо стоять на поверхні Марсі. Тоді команда подбає, щоб ровер стояв на відстані приблизно 5 метрів від Ingenuity. Це дозволить обом апаратам підтримувати зв'язок за допомогою бортових радіо-систем. Щойно всі ці етапи будуть успішно подолані, 30-денний період польотів на Марсі розпочнеться.

Newsweek пише, що навіть якщо гелікоптер дійде до цього етапу, немає жодної гарантії, що він зможе виконати тестовий політ. Адже зробити це на Марсі набагато складніше, ніж на Землі. Густина атмосфери червоної планети дорівнює приблизно 1% від щільності земного повітря біля поверхні. Водночас, у Марса є сильна гравітація, хоч її сила дорівнює третині від сили земної.

Читайте такожМарсохід Perseverance зняв на поверхні планети "пилового диявола" (відео)Щоб мати змогу літати в таких умовах, NASA сконструював Ingenuity так, щоб він був дуже легким. А його пропелер обертається надзвичайно швидко. Гелікоптер Ingenuity важить менше 1,8 кілограма. А леза його пропелера завдовжки 1,2 метри рухаються зі швидкістю 2300-2900 обертів на хвилину.

"Це приблизно в 10 разів швидше, ніж гелікоптери працюють на Землі", - сказав менеджер проекту маріанського гелікоптера МіМі Онг.

Інженери також встановили на гелікоптер внутрішню систему обігріву, щоб підтримувати операційну температуру під час холодних ночей на Марсі. В темну пору доби температура в районі кратера Єзеро, де приземлився марсохід Perseverance, може опуститися до 90 градусів за Цельсієм нижче нуля.

Марсохід Perseverance: що відомо

19 лютого NASA висадило марсохід Perseverance на поверхню Марса.

Після успішного приземлення марсохід приступив до виконання наукової програми з дослідження ландшафту Марса, оцінки його природних ресурсів і ризиків для наступних місій. Ця програма триватиме 2 роки, хоча вчені сподіваються продовжити її термін.

Апарат Perseverance оснащений науковими інструментами, камерами для зйомки і мікрофонами для запису звуку, вертолітним дроном і автономною навігаційною системою, що дозволяє пересуватися складним рельєфом місцевості.

У NASA заявляють, що місія Perseverance є вирішальним і поворотним моментом у дослідженні червоної планети. Марсохід доставить на Землю найбільш значущі зразки Марса для організації майбутніх місій.

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Переклад: Лесь Димань