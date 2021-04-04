Вартість проекту Ingenuity становить близько 85 мільйонів доларів / фото NASA

Закріплений на днищі американського марсохода Perseverance вертоліт-розвідник Ingenuity опустили на поверхню Марса.

Про це свідчать фотографії на сайті аерокосмічного управління США.

Автоматизований вертоліт Ingenuity вперше продемонструє можливість польоту в атмосфері іншої планети 11 квітня.

фото NASA

Перед цим марсохід віддалиться від нього на безпечну відстань, щоб, в разі чого, не стати "мішенню" падаючого дрона.

фото NASA

Вартість проекту Ingenuity становить близько 85 мільйонів доларів. За планом NASA, дрон здійснить до п'яти польотів.

Місія Curiosity 

  • Curiosity приземлився на поверхні Марса майже 10 років тому. Запуск апарату до Марса відбувся 26 листопада 2011 року, м'яка посадка на поверхні планети – 6 серпня 2012 року.
  • Curiosity є автономною хімічною лабораторією. Апарат має пройти десятки кілометрів і провести повноцінний аналіз марсіанських грунтів і компонентів атмосфери. Для виконання контрольованої і більш точної посадки використовувалися допоміжні ракетні двигуни.
  • Він також зробив на Марсі безліч знімків.

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Автор: Денис Прядко