Вартість проекту Ingenuity становить близько 85 мільйонів доларів / фото NASA
Закріплений на днищі американського марсохода Perseverance вертоліт-розвідник Ingenuity опустили на поверхню Марса.
Про це свідчать фотографії на сайті аерокосмічного управління США.
Автоматизований вертоліт Ingenuity вперше продемонструє можливість польоту в атмосфері іншої планети 11 квітня.
фото NASA
Перед цим марсохід віддалиться від нього на безпечну відстань, щоб, в разі чого, не стати "мішенню" падаючого дрона.
фото NASA
Вартість проекту Ingenuity становить близько 85 мільйонів доларів. За планом NASA, дрон здійснить до п'яти польотів.
Місія Curiosity
- Curiosity приземлився на поверхні Марса майже 10 років тому. Запуск апарату до Марса відбувся 26 листопада 2011 року, м'яка посадка на поверхні планети – 6 серпня 2012 року.
- Curiosity є автономною хімічною лабораторією. Апарат має пройти десятки кілометрів і провести повноцінний аналіз марсіанських грунтів і компонентів атмосфери. Для виконання контрольованої і більш точної посадки використовувалися допоміжні ракетні двигуни.
- Він також зробив на Марсі безліч знімків.
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