Автоматизований вертоліт Ingenuity вперше продемонструє можливість польоту в атмосфері Марса 11 квітня.

Закріплений на днищі американського марсохода Perseverance вертоліт-розвідник Ingenuity опустили на поверхню Марса.

Про це свідчать фотографії на сайті аерокосмічного управління США.

Автоматизований вертоліт Ingenuity вперше продемонструє можливість польоту в атмосфері іншої планети 11 квітня.

Перед цим марсохід віддалиться від нього на безпечну відстань, щоб, в разі чого, не стати "мішенню" падаючого дрона.

Вартість проекту Ingenuity становить близько 85 мільйонів доларів. За планом NASA, дрон здійснить до п'яти польотів.

Місія Curiosity

Curiosity приземлився на поверхні Марса майже 10 років тому. Запуск апарату до Марса відбувся 26 листопада 2011 року, м'яка посадка на поверхні планети – 6 серпня 2012 року.

Curiosity є автономною хімічною лабораторією. Апарат має пройти десятки кілометрів і провести повноцінний аналіз марсіанських грунтів і компонентів атмосфери. Для виконання контрольованої і більш точної посадки використовувалися допоміжні ракетні двигуни.

Він також зробив на Марсі безліч знімків.

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Автор: Денис Прядко