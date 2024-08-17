Відомо, що наступ та відступ льоду по всій Землі відбувався відносно швидко, впродовж тисяч років.

Скельне утворення, яке охоплює Ірландію та Шотландію, може бути рідкісним свідченням "снігової Землі", а саме вирішального моменту в історії планети, коли земна куля була вкрита льодом, пише The Guardian.

За даними досліджень, формація Порт-Аскайг, яка складається з шарів гірських порід товщиною до 1,1 км, можливо, була сформовано між 662 і 720 мільйонами років тому під час Стуртіанського зледеніння. Це було перше з двох глобальних замерзань, які, як вважається, спричинили розвиток складного життя.

"Згідно з дослідженням, одна ділянка оголеної породи, знайдена на шотландських островах Гарвеллах, є унікальною, оскільки демонструє перехід до снігової Землі з попереднього теплого тропічного середовища. На інших скелях, що утворилися в той самий час, наприклад, у Північній Америці та Намібії, цей перехід відсутній", - йдеться у матеріалі. Відео дня

Тому, на думку дослідників, їхні знахідки можуть бути найповнішим у світі записом про снігову кулю Землі, тобто теорію, яка припускає, що океани та поверхня суші були вкриті льодом від полюсів до екватора під час двох екстремальних похолодань між 2,4 млрд і 580 млн років тому.

"Ці камені зафіксували час, коли Земля була вкрита льодом. Все складне багатоклітинне життя, таке як тварини, виникло в умовах глибокого замерзання, а перші свідчення про нього з'явилися незабаром після того, як планета відтанула", - наголосив старший автор дослідження, професор кафедри наук про Землю Лондонського університету Грем Шилдс. "Це перше дослідження, яке дає змогу зробити висновок, що життя на планеті почало розвиватися. Наше дослідження надає перші переконливі вікові обмеження для цих шотландських та ірландських порід, підтверджуючи їх глобальне значення", - додав перший автор, аспірант кафедри наук про Землю Університету Каліфорнії Еліас Руген.

Він підкреслив, що у більшості регіонів світу відсутні шари в гірських породах, які фіксують тропічне середовище і знаменують перехідний період, адже стародавні льодовики зішкребли і розмили породи, що знаходяться під ними.

"Але в Шотландії, якимось дивом, перехід можна побачити", - зауважив Руген.

За словами вчених, наступ та відступ льоду по всій Землі відбувався відносно швидко, впродовж тисяч років, через ефект альбедо - чим більше льоду, тим більше сонячного світла відбивається назад у космос, і навпаки.

"Відступ льоду був би катастрофічним. Життя звикло до десятків мільйонів років глибокої заморозки. Як тільки світ потеплішав, все живе було б змушене змагатися в перегонах озброєнь, щоб пристосуватися. Ті, хто вижив, стали предками всіх тварин", - пояснив Шилдс.

Інші наукові дослідження

Як писав УНІАН, зонд NASA виявив нові підказки до розгадки багаторічної таємниці Сонця, адже багато років вчені не могли зрозуміти, чому зовнішня атмосфера Сонця, або корона, нагрівається в міру віддалення від поверхні Сонця.

Також повідомлялось, що науковці змогли розгадати головну таємницю виникнення Стоунхенджу, який знаходиться на півдні Англії. Це відкриття свідчить про те, що стародавня Британія була більш пов'язана, ніж вважалося раніше, адже частини пам'ятки походять з Англії, Уельсу, а тепер і Шотландії.

Вас також можуть зацікавити новини: