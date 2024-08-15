Для вивчення корони зонд Parker Solar витримує температуру близько 1400 градусів за Цельсієм, щоб наблизитися до Сонця.

Десятиліттями вчені ламали голову над тим, чому зовнішня атмосфера Сонця, або корона, нагрівається в міру віддалення від поверхні Сонця.

Тепер довгий список можливих пояснень було скорочено одним завдяки даним, зібраним зондом Parker Solar Probe NASA, найшвидшим штучним об'єктом, який неодноразово літав над Сонцем у пошуках підказок для вирішення так званої "таємниці нагрівання корони".

Під час перших прольотів зонда повз Сонце його прилади виявили різкі зміни напрямку магнітних полів Сонця. Вчені називають такі випадки "перемиканнями" і підозрюють, що вони відіграють роль у нагріванні корони, насамперед, вивільняючи магнітну енергію, запаковану в них, у міру їхнього руху всередині Сонця і в космосі. Дослідження групи було опубліковано в The Astrophysical Journal Letters.

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"Ця енергія має кудись іти, і вона може сприяти нагріванню корони і прискоренню сонячного вітру", - заявив у своїй заяві співавтор дослідження Моджтаба Ахаван-Тафті з Мічиганського університету.

Загадка нагріву корони стосується того факту, що зовнішня атмосфера Сонця, корона, в сотні разів гарячіша за його "поверхню", фотосферу. І це незважаючи на те, що фотосфера розташована на мільйони миль ближче до ядра Сонця, де відбувається ядерний синтез, що забезпечує нашу зірку теплом і енергією.

Незважаючи на те, що вона холодніша за корону, фотосфера відповідає за більшу частину світла Сонця, повністю "вимиваючи" світло із сонячної атмосфери. Таким чином, сонячну корону можна побачити тільки тоді, коли світло від фотосфери блокується затемненням або за допомогою спеціального інструменту, званого коронографом.

Це означає, що для вивчення корони зонд Parker Solar витримує температуру близько 1400 градусів за Цельсієм, щоб наблизитися до Сонця.

Ахаван-Тафті та його команда прочесали дані, зібрані за більш ніж дюжину кіл, які Parker зробив навколо наших зірок, намагаючись знайти, де саме починалися повороти, що має вирішальне значення для розуміння їхнього впливу на корону.

Однак шукані особливості ніде не були виявлені, принаймні всередині корони. Натомість дані зонда показали, що повороти є звичайним явищем у сонячному вітрі поблизу Сонця.

Це відкриття, яке передбачає, що повороти, які нагрівають корону, ймовірно, не починаються на поверхні Сонця, виключає одну з двох провідних гіпотез про походження поворотів.

Вчені вважають, що все ще може існувати тригерний механізм, який вносить тепло в саму зовнішню частину Сонця. Одним із таких механізмів можуть бути вибухові зіткнення хаотичних ліній магнітного поля на поверхні Сонця, сказав Ахаван-Тафті.

Під час таких зіткнень магнітні поля вібрують, як щипкові гітарні струни, і прискорюють плазму в сонячному вітрі до високих швидкостей. Це може спотворити магнітні хвилі в повороти поблизу Сонця. Однак якщо деякі з цих хвиль вичерпаються до того, як вийдуть із Сонця, їхня енергія буде скидатися в його верхніх шарах, нагріваючи корону.

"Механізми, що викликають утворення зворотних хвиль, і самі зворотні хвилі можуть нагрівати як корону, так і сонячний вітер", - сказав Ахаван-Тафті.

Це дослідження покращує наше розуміння того, як працює Сонце, і в кінцевому підсумку може допомогти вченим передбачати, виявляти і готуватися до сонячних бур.

Воно є останнім результатом, отриманим під час місії NASA Parker з моменту її початку в 2018 році.

Минулого місяця сонячний зонд Parker завершив свій 20-й близький підхід до Сонця, пролетівши 8 мільйонів кілометрів від його поверхні, ідеться в нещодавній заяві Лабораторії прикладної фізики Університету Джонса Гопкінса, яка керує космічним апаратом.

Відтоді зонд полетів, але 30 вересня він повернеться на ту саму відстань і ще на мільйон кілометрів далі від Сонця напередодні Різдва цього року. Вчені сподіваються, що дані цих польотів дадуть змогу більше дізнатися про те, чому розпечена до мільйона градусів корона така, яка вона є.

Новини про дослідження космосу

NASA нещодавно продемонструвала ключову технологію, яка може допомогти вивченню космосу, передаючи повідомлення за допомогою лазера на відстань майже 16 мільйонів кілометрів

Це приблизно в 40 разів далі, ніж Місяць від Землі, і досягнення стало першим випадком, коли оптичний зв'язок було відправлено на таку відстань

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