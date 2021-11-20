Командному центру майбутнього космодрому буде присвоєно ім’я колишнього керівника ДП "КБ "Південне".

Україна та Канада анонсували початок будівництва космічного пускового майданчика у провінції Нова Шотландія (Канада).

Про це у Facebook повідомив голова Держкосмосу Володимир Тафтай.

Презентація та урочиста церемонія відбулись у місті Галіфакс (Канада).

Проект передбачає створення на атлантичному узбережжі Нової Шотландії комерційного космодрому для ракети-носія "Циклон-4М" розробки та виробництва українських ДП "КБ "Південне" та ДП ВО "Південний машинобудівний завод".

Читайте такожСША зажадали розробити правила поведінки в космосі через Росію (відео)Проект реалізовуватиме канадська компанія Maritime Launch Services Ltd (MLS).

Командному центру майбутнього космодрому буде присвоєно ім’я Олександра Дегтярьова – колишнього керівника ДП "КБ "Південне".

Як писав УНІАН, 16 листопада об 11:27 за київським часом європейська ракета-носій легкого класу Vega успішно вивела на орбіту три супутники-розвідники Франції.

Це був уже третій запуск ракети Vega цього року.

Ракета-носій легкого класу Vega розроблялася спільними зусиллями Європейського космічного агентства та Італійського космічного агентства. Блок маршового двигуна четвертого ступеня розроблено КБ "Південне" та виготовлено ВО "Південмаш".

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Автор: Віолетта Орлова