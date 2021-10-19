Перший запуск планується орієнтовно на кінець 2023 року.

Будівництво стартового комплексу для запусків космічних апаратів на українській ракеті-носії "Циклон 4М" в канадській провінції Нова Скотія розпочнеться наприкінці цього року.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив віце-прем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

За його словами, сьогодні він разом із президентом та головним виконавчим директором канадської компанії Maritime Launch Services LTD Стівом Матьє обговорив деталі реалізації цього проекту.

"Наголосив, що Мінстратегпром у межах своїх повноважень готовий надавати сприяння підприємствам космічної галузі України під час реалізації даного проєкту, адже він є взаємовигідним і відкриває широкі можливості для обох держав. Зі свого боку, Стів Матьє повідомив, що вже існують попередні домовленості з компаніями з США щодо запуску їхніх супутників українським ракетою-носієм "Циклон-4М". Перший запуск планується орієнтовно на кінець 2023 року", - написав він.

Також Уруський додав, що реалізація окремих аспектів українсько-канадського проекту "Циклон-4М" передбачена Загальнодержавною цільовою науково-технічною космічною програмою України на 2021-2025 роки, прийняття якої очікується найближчим часом у Верховній Раді. Зокрема, планується створення маршового двигуна РД-870 тягою 80 тс та його подальше використання, як маршового для першого ступеня зазначеної ракети-носія.

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Як повідомляв УНІАН, канадська компанія "Maritime Launch Services Ltd" планувала будівництво космодрому для запуску нової української ракети-носія "Циклон-4М" з модифікованим рідинним ракетним двигуном РД-861К.

Довідка УНІАН. Сімейство ракет-носіїв "Циклон" - це транспортна космічна система, призначена для оперативного високоточного виведення на кругові, геостаціонарні, сонячно-синхронні орбіти одного або групи космічних апаратів різного призначення. Для цього класу ракет-носіїв розроблена і використана оригінальна технологія повної автоматизації передстартового циклу підготовки.

Автор: Дмитро Шварц