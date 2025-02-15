Астрономи зробили знімки, аби перевірити, що телескоп працює у нормальному режимі, проте виявили рідкісне явище.

Вчені виявили рідкісне "кільце Ейнштейна" біля Землі, натрапивши на нього майже випадково. Його помітили на тестових знімках з космічного телескопа "Евклід", пише The Independent, посилаючись на відкриття, яке опубліковане в журналі Astronomy And Astrophysics.

Зазначається, що астрономи зробили ці знімки, аби перевірити, що телескоп працює у нормальному режимі. Однак на таких розмитих зображеннях вчені помітили рідкісне кільце у відносно близькій галактиці.

На зображенні можна побачити світлове коло, яке створене гравітаційним лінзуванням навколо галактики на відстані 500 млн світлових років від Землі під назвою NGC 6505.

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"Це кільце складається зі світла від галактики, що знаходиться на відстані 4,42 мільярда світлових років, і те, що можна побачити з Землі, спотворюється під дією гравітації. Далека галактика раніше не спостерігалася і ще не була названа", - зазначили у матеріалі.

Водночас професор Томас Коллетт з Інституту космології та гравітації Портсмутського університету наголосив, що такі кільця можуть допомогти вченим перевірити загальну теорію відносності Альберта Ейнштейна.

"Ця лінза є особливою, тому що вона знаходиться на нашому космічному задньому дворі: всього лише в 500 мільйонах світлових років від нас. Насправді, вона знаходиться настільки близько, що астрономи вперше спостерігали галактику у 1880-х роках, але тільки завдяки роздільній здатності Евкліда ми можемо зараз виявити, що це гравітаційна лінза. Ближні лінзи цікаві, тому що вони дозволяють нам перевірити справедливість загальної теорії відносності в астрономічних масштабах", - додав він.

За словами дослідників, загальна теорія відносності Ейнштейна передбачає, що світло буде огинати об'єкти в просторі, так що вони фокусують світло подібно до гігантської лінзи. Це світло дозволяє астрономам бачити світло далеких галактик, які в іншому випадку були б приховані.

Своєю чергою провідний автор наукової статті Конор О'Ріордан зазначив:

"Кільце Ейнштейна є прикладом сильного гравітаційного лінзування. Всі сильні лінзи є особливими, тому що вони дуже рідкісні, і вони неймовірно корисні з наукової точки зору. Ця особлива, тому що вона знаходиться так близько до Землі, і її розташування робить її дуже красивою".

Інші дослідження про космос

Як писав УНІАН, раніше вчені попередили, що астероїд через 7 років може врізатися в Місяць. За їхніми словами, наслідки цього зіткнення, ймовірно, було б видно з нашої планети.

Також стало відомо, що науковці виявили гігантську галактику, яка у понад два рази більша за Чумацький Шлях. Вчені кажуть, що така знахідка має велике значення, оскільки вона встановлює новий рекорд за найбільшою кількістю кілець, які були виявлені у цьому типі галактичної структури.

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