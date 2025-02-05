За словами науковців, ця галактика є унікальним моментом у космічній історії.

Вчені Єльського університету відкрили надзвичайну галактику, яка складається з дев'яти концентричних кілець. Величезна галактика "LEDA 1313424" отримала прізвисько "Бичаче Око" та здобула вигадливий візерунок близько 50 млн років тому внаслідок зіткнення з набагато меншою галактикою, пише Interesting Engineering.

"Зіткнення ініціювало утворення цих дев'яти вражаючих симетричних кілець, які зараз розширюються і транспортують газ трохи далі від ядра", - пояснив докторант астрономії з Єльського університету і провідний автор дослідження Імад Паша.

За словами дослідників, така знахідка має велике значення, адже вона встановлює новий рекорд за найбільшою кількістю кілець, які були виявлені у цьому типі галактичної структури.

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Паша зміг побачити "Бичаче Око" під час того, як вивчав зображення наземного обстеження, що виявило кілька помітних кілець.

Інші дослідження, які були проведені за допомогою космічного телескопа NASA "Габбл" підтвердили існування восьми кілець, а дев'яте було виявлено за допомогою даних, які були отримані з камери Keck Cosmic Web Imager, що розташована в обсерваторії Кека на Гавайських островах.

"Ця галактика є унікальним моментом у космічній історії. Існує короткий проміжок часу після зіткнення, протягом якого галактика, подібна до "Бичачого Ока", могла б продемонструвати таку кількість чітких кілець", - зауважив співавтор дослідження і професор астрономії та фізики родини Сола Голдмана в Єльському університеті Пітер ван Доккум.

Водночас Паша наголосив, що слабкий матеріал, який видно на зовнішніх краях "Бичачого Ока", складається з великого, вицвілого кільця. Це свідчить про те, що ця галактика має великий діаметр близько 250 тисяч світлових років, завдяки чому вона майже в два з половиною рази більша за наш Чумацький Шлях.

За припущеннями дослідників, гігантський розмір "Бичачого Ока" свідчить про перехід від кільцевої галактики зіткнення до іншої категорії, відомої як величезна галактика з низькою поверхневою яскравістю.

"До цього дослідження не було жодних спостережних даних, які б підтверджували існування такого еволюційного шляху", - підкреслив Паша.

Інші дослідження про космос

Раніше вчені з'ясували, як на Місяці утворилися два величезні каньйони. За словами дослідників, це був дуже бурхливий та драматичний геологічний процес.

Також повідомлялось, що науковці виявили планету, яка має найбільшу в історії швидкість вітру. Йдеться про газового гіганта WASP-127b, який знаходиться на відстані понад 500 світлових років від Землі.

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