Ядро виявилося не таким твердим, як думали раніше.

Внутрішнє ядро ​​Землі структурно змінюється, що впливає на тривалість доби. Про нове відкриття вчених пише науковий вісник Interesting Engineering.

Висновки, зроблені співробітниками Університету Південної Каліфорнії, виявилися несподіваними навіть для вчених. Як зазначається, найімовірніша частина відкриття – взаємодія внутрішнього та зовнішнього ядер планети. Зокрема, професор університету Джон Відейл пояснює: встановлено, що поверхня внутрішнього ядра Землі зазнає структурних змін.

"Аналізуючи сейсмограми, що охоплюють кілька десятиліть, я натрапив на один набір сейсмічних хвиль, який явно відрізнявся від інших. Пізніше зрозумів, що переді мною є докази того, що внутрішнє ядро ​​не є повністю твердим", - сказав професор.

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Передбачається, що мінливі показники впливають на обертання ядра, зокрема у довгостроковій перспективі, що у результаті позначається на тривалості доби.

"Питання про природу внутрішнього ядра давно залишається предметом наукових дискусій. Однак основний акцент у дослідженнях робився на те, як воно обертається всередині Землі, а можливі структурні зміни вивчалися рідше", - йдеться у публікації.

Уточнюється, що внутрішнє ядро ​​знаходиться на глибині 5100 км під поверхнею Землі, і оточене зовнішнім ядром – "рідким" шаром планети, який складається в основному із заліза.

Вчені проаналізували дані сейсмічних спостережень за кілька десятиліть, включаючи записи повторюваних поштовхів поблизу Антарктиди з 1991 по 2024 рік. Відповідну інформацію акумулювали на станціях у районі Фербенкса (Аляска) та Єллоунайфа (Канада).

У ході досліджень науковці помітили незвичайне явище: одна група сейсмічних хвиль, що зафіксована канадською станцією, відрізнялася від попередніх. Саме дивні хвилі вказували на незрозумілі процеси, що відбуваються у внутрішньому ядрі.

Вже більш детальний аналіз показав: форма ядра з часом змінюється - саме цей факт свідчить про те, що воно не таке жорстке, як вважалося.

"Виявилося, поверхня внутрішнього ядра, ймовірно, піддається "в'язкій деформації", тобто змінює свою форму на кордоні. Причиною цього може бути турбулентність зовнішнього розплавленого ядра", - йдеться у статті.

За словами вчених, давно відомо, що зовнішнє ядро Землі є турбулентним, але досі не спостерігалося, щоб це явище впливало на внутрішнє ядро ​​"в масштабах людського життя".

"Наше дослідження вперше це показало", - підкреслив Відейл.

Передбачається, що відкриття допоможе пояснити, як топографія внутрішнього ядра позначається на його обертанні. Водночас констатується, що зміни незначні й це поки що лише трохи змінює довжину земної доби.

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