Апарат збере зразки з поверхні у тій частині Місяця, яка майже не вивчена.

Китайський космічний апарат Chang'e 6 успішно приземлився на зворотному боці Місяця – недослідженому місці, куди майже ніхто не намагається потрапити. Про це повідомляє Китайське національне космічне управління (CNSA).

Посадка відбулася в басейні Південного полюса - Ейткена о 06:23 за пекінським часом у неділю вранці (01:23 за Києвом). Місія, розпочата 3 травня, вперше в історії має на меті зібрати дорогоцінне каміння та ґрунт у цьому регіоні Місяця.

Як пише BBC, посадка була пов'язана з ризиками, оскільки зв'язок з космічними апаратами, що знаходяться на зворотному боці Місяця, є вкрай складним. Китай є єдиною країною, яка вже здійснила схожу місію, посадивши в цій частині Місяця свій апарат Chang'e-4 у 2019 році.

Процес спуску Chang'e 6 корегувався автономною візуальною системою уникнення перешкод. Стверджується, що конкретну точку посадки апарат вибирав сам, аналізуючи безпечність місця на основі яскравості та темряви поверхні Місяця.

Посадковий модуль завис приблизно на 100 м над безпечною зоною приземлення та використав лазерний 3D-сканер для фінального аналізу поверхні перед повільним вертикальним зниженням. Операція була підтримана супутником ретрансляції Queqiao-2, повідомляє CNSA.

Китайські державні ЗМІ назвали успішне приземлення "історичним моментом".

Посадковий апарат впродовж трьох днів збиратиме матеріали з поверхні Місяця. За даними CNSA, планується зібрати близько 2 кг матеріалу за допомогою дриля та механічної руки.

Басейн Південний полюс – Ейткен – це один з найбільших ударних кратерів у Сонячній системі. Саме тут зонд в теорії може зібрати матеріал, який походить із глибини місячної мантії.

Якщо місія вдасться, апарат повернеться на Землю з дорогоцінними зразками на борту спеціальної капсули. Матеріал зберігатиметься в особливих умовах, щоб зберегти його якомога чистішим.

Вчені з Китаю отримають першими шанс проаналізувати камені, а пізніше дослідники з усього світу також зможуть подати заявку на цю можливість.

Це вже друга місія Китаю зі збору зразків на Місяці. У 2020 році Chang'e 5 зібрав і відправив на Землю 1,7 кг матеріалу з області Океан Бур на ближньому боці Місяця.

Нові космічні перегони

Як писав УНІАН, американська приватна компанія SpaceX планує четвертий випробувальний старт космічного апарату Starship. Його відкладали вже кілька разів. Нова найближча дата – 6 червня. Три попередні старти цього космічного апарата були невдалими. Але, коли усі недоліки буде усунуто, у США з’явиться перший в історії повністю багаторазовий космічний корабель. Це значно здешевить космічні місії.

Також ми розповідали, що запуск китайського космічного апарату "‎Чан'е-6"‎ ознаменував собою не тільки новий етап колонізації Місяця, але й нову стадію космічних ‎перегонів‎, головними учасниками яких будуть США і КНР. Обидві сторони планують розпочати там видобуток ресурсів, що має змінити світову економіку.

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