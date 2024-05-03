Станція "‎Чан'е-6 "‎ виконає посадку в ударному кратері Басейн Південний полюс – Ейткен.

Китай зробив новий крок до свого домінування на Місяці. Сьогодні з космодрому на острові Хайнань було запущено ракету "Чанчжен-5 Y8" (Long March 5 CZ5), на борту якої знаходиться автоматизований місячний зонд "‎Чан'е-6"‎. Як повідомляє SpaceNews, потенційно це може бути історичною подією.

"Чан'е-6" виконає низку маневрів, після чого сяде в ударному кратері Басейн Південний полюс – Ейткен, який є найбільшим відомим кратером Місяця. Він розташований на півдні зворотного боку супутника Землі.

Зонд повинен зібрати приблизно два кілограми реголіту – уламків місячних порід та мінералів. Якщо місія виявиться вдалою, "Чан'е-6" вперше в історії доставить на Землю зразки ґрунту та гірських порід зі зворотного боку Місяця.

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Згідно з планом, місія триватиме 53 дні від запуску до приземлення. Як і попередники, космічний апарат "Чан'е-6" названо на честь китайської богині Місяця Чан'е.

Китай досліджує супутник Землі

Нагадаємо, у листопаді 2020-го Китай запустив місію "Чан'е-5" – автоматичну міжпланетну станцію, створену в рамках безпілотної місії дослідження Місяця.

1 грудня 2020 року апарат успішно прилунився і почав збирання зразків із поверхні Місяця, а вже 16 грудня ці зразки були успішно доставлені на Землю.

І "Чан'е-5", і нову місію вважають лише початком освоєння Пекіном супутника Землі. В майбутньому КНР планує створити базу на поверхні Місяця і, на думку західних експертів, може захопити найбільш перспективні родовища з ресурсами.

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