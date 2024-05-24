Starship є найбільшою за розмірами та найпотужнішою ракетою-носієм в історії. Але досі з ним було багато проблем.

Наступний старт космічного апарату Starship відбудеться приблизно через 10 днів - 1 чи 2 червня. Про це голова SpaceX Ілон Маск написав в соцмережі X (колишній Twitter).

"‎Четвертий політ приблизно через 10 днів", – заявив підприємець. На цю дату також вказує запланований політ висотного літака NASA WB-57, який використовують для зйомки польоту Starship.

Прототип космічної системи, який задіють в рамках четвертого випробувального польоту, не повернули до ангару після останніх тестів. Зараз він знаходиться на стартовому комплексі, де спеціалісти SpaceX доробляють теплозахист: це також вказує на те, що компанія активно готується до запуску.

Відео дня

Раніше у цьому місяці SpaceX завершила репетицію старту Starship перед четвертим польотом: космічну систему повністю заправили паливом. Головною метою випробувань буде досягнення точки максимального нагріву під час входу корабля в атмосферу.

Розробка Starship – чому це важливо

Starship є багатофункціональною космічною системою, яку розробляє компанія SpaceX. Це повністю багаторазова двоступінчаста надважка система, яка складається з прискорювача Super Heavy та космічного корабля.

В SpaceX вважають, що система повністю змінить ринок ракетно-космічних запусків, адже повна багаторазовість зробить її більш економічно ефективною ніж всі сучасні ракети-носії.

Це стосується також і минулих розробок SpaceX, таких як Falcon 9. В майбутньому Starship хочуть використовувати, зокрема, для польотів на Марс.

На сьогодні система здійснила 3 запуски: жоден з них не був повністю вдалим, втім SpaceX отримала корисні дані, які допоможуть їй у розборці ракети-носія. Останній на сьогодні старт Starship провели 14 березня: він виявився найбільш успішним зі всіх.

Раніше, нагадаємо, SpaceX продемонструвала, як буде виглядати робоча версія ракети нового типу.

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