Повідомляється, що супутники обертаються навколо Землі і спілкуються за допомогою лазерів.

Китай, як повідомляється, почав збирати ШІ-суперкомп'ютер у космосі, який у майбутньому складатиметься з 2800 супутників на орбіті Землі.

Компанія ADA Space, що базується в Ченду, минулого тижня вивела на орбіту перші 12 супутників цієї гігантської мережі, пише The Sun. Згідно із заявою компанії, ці супутники здатні обробляти зібрані ними дані локально, а не передавати їх на наземні станції для обчислень.

Зазвичай дані, що зберігаються на борту супутників, передаються на Землю пакетами - але частина інформації губиться під час передачі. Крім повільної передачі, на Землю надходить менше 10% супутникових даних - через обмежену пропускну здатність каналів і брак наземних станцій.

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Ці супутники є частиною проєкту "Star Compute", у рамках якого їх оснащують ультрашвидкими ШІ-процесорами, здатними спілкуватися один з одним за допомогою лазерів зі швидкістю до 100 ГБ/сек. Це значно швидше, ніж у традиційних супутників.

Крім того, мережа може спільно використовувати до 30 терабайт пам'яті. Для порівняння: це приблизно відповідає 20 000 фільмів у HD-якості або 10 рокам безперервного відеозапису на одному жорсткому диску.

Повідомляється, що 12 супутників, запущених буквально нещодавно, несуть наукове навантаження, включно зі спеціальним інструментом для реєстрації короткочасних космічних явищ, таких як гамма-сплески, - поляриметром рентгенівського випромінювання. Однак ADA Space також заявила, що супутники можуть використовуватися для створення 3D-цифрових двійників, які знаходять застосування в надзвичайних ситуаціях, індустрії відеоігор і туризмі.

Компанія також повідомила, що минулого літа уклала угоду про співпрацю з лабораторією Чжецзян (Zhejiang Lab) у рамках розвитку супутникового угруповання. Запуск супутників був проведений 14 травня з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю за допомогою ракети "Чанчжен-2D" (Long March 2D).

Інші наукові новини

Раніше УНІАН повідомляв, що одну з країн знищить "пекельна" спека. Попередження базується на результатах досліджень, які вказують на загрозу катастрофічного зростання температур у тропічних регіонах.

Крім того, американці створили машину для видобутку на Місяці вкрай рідкісної речовини. Машина зможе обробляти приблизно 100 тонн місячного реголіту на годину з метою отримання рідкісного гелію-3, що являє собою легкий стабільний ізотоп гелію.

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