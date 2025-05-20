Американська космічна компанія Interlune разом із виробником сільськогосподарського обладнання Vermeer створили прототип машини для видобутку корисних копалин на Місяці. Про це повідомляє портал Space.com.
"Коли ви експлуатуєте обладнання на Місяці, стандарти надійності та продуктивності виходять на новий рівень", - заявив Роб Мейєрсон, співзасновник і генеральний директор компанії Interlune.
Машина зможе обробляти приблизно 100 тонн місячного реголіту на годину з метою отримання рідкісного гелію-3, який являє собою легкий стабільний ізотоп гелію.
Гелій-3 є рідкісною речовиною, яку видобувають в дуже невеликих кількостях. Існує багато ідей щодо можливості використання гелію-3 як майбутнього джерела енергії, багато з яких мають спекулятивний характер.
Експерти вважають, що кількість гелію-3 на Місяці більша, ніж на Землі, і питання його доставки із супутника на нашу планету є актуальним протягом багатьох років.
Втім, на думку деяких фахівців, вартість видобутку гелію-3 та його доставки може зробити його економічно невигідним джерелом енергії.
Освоєння Місяця - останні новини
Раніше західні спеціалісти заявили, що Китай хоче створити базу на південному полюсі Місяця, щоб мати мережу вузлів як на поверхні супутника Землі, так і на його орбіті.
Як повідомлялось, для живлення станції можуть використати ядерну, сонячну та радіоізотопну енергію. Також план передбачає доставку на Місяць безпілотних автомобілів і "стрибаючих" апаратів.
Відомо, що китайці вже розробили літаючого робота, який повинен шукати воду на південному полюсі Місяця. Його місія може розпочатися вже у наступному році.