Гелій-3 э легким стабільним ізотопом гелію, який складається з двох протонів і одного нейтрона.

Американська космічна компанія Interlune разом із виробником сільськогосподарського обладнання Vermeer створили прототип машини для видобутку корисних копалин на Місяці. Про це повідомляє портал Space.com.

"‎Коли ви експлуатуєте обладнання на Місяці, стандарти надійності та продуктивності виходять на новий рівень"‎, - заявив Роб Мейєрсон, співзасновник і генеральний директор компанії Interlune.

Машина зможе обробляти приблизно 100 тонн місячного реголіту на годину з метою отримання рідкісного гелію-3, який являє собою легкий стабільний ізотоп гелію.

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Гелій-3 є рідкісною речовиною, яку видобувають в дуже невеликих кількостях. Існує багато ідей щодо можливості використання гелію-3 як майбутнього джерела енергії, багато з яких мають спекулятивний характер.

Експерти вважають, що кількість гелію-3 на Місяці більша, ніж на Землі, і питання його доставки із супутника на нашу планету є актуальним протягом багатьох років.

Втім, на думку деяких фахівців, вартість видобутку гелію-3 та його доставки може зробити його економічно невигідним джерелом енергії.

Освоєння Місяця - останні новини

Раніше західні спеціалісти заявили, що Китай хоче створити базу на південному полюсі Місяця, щоб мати мережу вузлів як на поверхні супутника Землі, так і на його орбіті.

Як повідомлялось, для живлення станції можуть використати ядерну, сонячну та радіоізотопну енергію. Також план передбачає доставку на Місяць безпілотних автомобілів і "стрибаючих" апаратів.

Відомо, що китайці вже розробили літаючого робота, який повинен шукати воду на південному полюсі Місяця. Його місія може розпочатися вже у наступному році.

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