Остання група мамонтів вимерла орієнтовно 4 тисячі років тому.

Остання група мамонтів, яка жила на острові Врангеля на північ від Чукотки і вимерла близько 4 тисяч років тому, страждала від генетичних хвороб. Про це йдеться в новому науковому звіті, опублікованому цього тижня в журналі Cell.

Протягом мільйонів років мамонти безперервно мандрували Європою, Азією та Північною Америкою. Приблизно 15 000 років тому гігантські тварини почали зникати зі свого величезного ареалу, доки їхня популяція не обмежилася кількома островами у Північному Льодовитому океані.

Зрештою вони також зникли з цих притулків, за одним винятком: остання популяція мамонтів жила на острові Врангеля, що лежить приблизно у 140 км на північ від північного узбережжя сучасної Чукотки. Коли 4000 років тому на острові Врангеля помер останній мамонт, цей вид назавжди зник з лиця землі. На той час вже півтисячі років стояла піраміда Хеопса в Єгипті, а Китай вже почав оформлюватися як окрема цивілізація.

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Протягом двох десятиліть Лав Дален, генетик зі Стокгольмського університету, та його колеги витягували фрагменти ДНК зі скам’янілостей на острові Врангеля. За останні роки вони зібрали цілі геноми мамонтів.

Вчені прийшли до висновку, що популяцію мамонтів на острові було засновано приблизно 10 000 років тому крихітним стадом, що складалося з менше ніж 10 тварин. Колонія проіснувала 6000 років, але мамонти страждали від багатьох генетичних розладів.

Наприкінці льодовикового періоду талий льодовик затопив північну околицю Сибіру. "Було одне невелике стадо мамонтів, яке випадково опинилося на острові Врангеля, коли він був відрізаний від материка", — сказав доктор Дален.

Доки на материку мамонти гинули від рук людей та зникнення пасовищ через зміну клімату, стадо на острові Врангеля можна було вважати щасливчиками. На острові не було людей та інших хижаків, і вони не стикалися з конкуренцією з боку інших ссавців, які пасуться. Більше того, клімат на острові Врангеля перетворив його на екологічну капсулу часу, де мамонти все ще могли насолоджуватися різноманітністю рослин льодовикового періоду.

Популяція острова Врангеля зросла з менш ніж 10 мамонтів до приблизно 200. Ймовірно, це була максимальна кількість мамонтів, яку може витримати рослинний світ острова.

Але життя мамонтів Врангеля було далеко не ідеальним. Кілька тварин, які заснували острів, мали дуже мало генетичного різноманіття. Інбридинг став причиною великої кількості спадкових генетичних хвороб.

Нове дослідження не розкриває, як саме померли мамонти Врангеля. Немає доказів того, що люди винні: перша поява людей на острові відбулася лише за 400 років після загибелі велетнів. Наразі доктор Дален може лише припускати справжню причину вимирання мамонтів. Війна в Україні унеможливила для нього та його колег поїздку до Росії для подальших досліджень.

Цілком можливо, що тундрова пожежа вбила мамонтів Врангеля або виверження арктичного вулкана могло їх убити. Доктор Дален може навіть уявити, що перелітний птах приніс на острів Врангеля вірус грипу, який потім перескочив на мамонтів і знищив їх.

"У нас все ще залишається низка можливих пояснень, і ми все ще не можемо звузити їх", — сказав він.

Доктор Дален вважає, що нове дослідження віщує погані новини для біологів, які намагаються врятувати види, що наблизилися до зникнення. Навіть якщо вони відновлять вид до більшої популяції, він може залишатися обтяженим низьким рівнем генетичного різноманіття.

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