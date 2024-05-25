За словами дослідників, востаннє таку археологічну знахідку було зроблено в Австрії 150 років тому.

В Австрії чоловік під час ремонту свого винного льоху виявив кістки мамонта, яким десятки тисяч років. Археологи вже назвали це найзначнішою знахідкою скам'янілостей такого роду за останні сто років.

"Сенсаційне" відкриття було датовано експертами Австрійського археологічного інституту з використанням кам'яних артефактів і деревного вугілля, знайдених на цьому місці, що дає змогу припустити, що кісткам мамонта від 30-40 тис. років, пише Independent.

Це місце являє собою "значний шар кісток", що містить останки щонайменше трьох різних мамонтів, що робить його "археологічною сенсацією", зазначили дослідники.

Відео дня

"Я думав, що це просто шматок дерева, залишений моїм дідом. Але потім я трохи покопався і згадав, що раніше мій дідусь говорив, що знайшов зуби. І тоді я відразу подумав, що це мамонт", - розповів винороб Андреас Пернерсторфер.

За словами дослідників, востаннє подібна археологічна знахідка була зроблена в Австрії 150 років тому.

Водночас у сусідньому підвалі в Гебельсбурзі археологи виявили ще один товстий шар кісток, а також крем'яні артефакти, декоративні скам'янілості та деревне вугілля. "Такий щільний кістковий шар у мамонтів трапляється рідко", - заявила Ханна Пароу-Сушон, яка керувала археологічними розкопками.

"Уперше нам вдалося дослідити щось подібне в Австрії, використовуючи сучасні методи", - додав доктор Пароу-Сушон.

Тепер нові знахідки кісток мамонта разом із кам'яним знаряддям викликають безліч запитань, зокрема про те, як люди кам'яної доби полювали на цих тварин.

"Ми знаємо, що люди полювали на мамонтів, але досі дуже мало знаємо про те, як вони це робили", - сказав доктор Пароу-Сушон.

Дослідники підозрюють, що місце, де вони знайшли кістки мамонта під час останніх розкопок, могло бути місцем, де тварини померли після того, як люди кам'яного віку переслідували їх.

Інші новини про знахідки археологів

У Помпеях археологи виявили будівельний майданчик, що проливає світло на будівельні технології, які римляни використовували під час зведення таких знакових споруд, як Колізей і Пантеон. Як повідомило міністерство культури Італії, імовірно, працювало це місце аж до 79 року нашої ери, коли сталося виверження вулкана Везувій, що зруйнувало Помпеї.

Вас також можуть зацікавити новини: