На жаль, знахідка виявилася неповною, і частина абетки залишилася десь на іншій, втраченій частині таблички.

В Іспанії археологи випадково натрапили на стародавній алфавіт давно зниклої цивілізації. Про неочікувану знахідку повідомляє науковий вісник IFL Science.

20-сантиметрову табличку нещодавно знайшли під час археологічних розкопок поблизу іспанського міста Гуаренья. Місце, відоме як Casas del Turuñuelo, належить до пізньої тартеської цивілізації, яка виникла на південному заході Піренейського півострова приблизно 2500 років тому.

Коли Національна дослідницька рада Іспанії повідомила про цю знахідку 6 червня, вона була ідентифікована, як просто малюнок воїнів під час битви. Ця новина привернула увагу Джоана Феррера І Джане, комп’ютерного вченого та експерта з палеоіспанських мов з Університету Барселони.

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Мимохіть читаючи новини про сланцеву табличку, знайдену в Іспанії, гостроокий дослідник помітив, що археологи пропустили величезне відкриття: на табличці були не лише гравюри воїнів, які билися, але й таємничий алфавіт стародавньої мови.

"Коли я подивився на табличку, поза фігурами я побачив, що на одній зі сторін, здавалося, був палеоіспанський знак; знак, який неможливо сплутати з жодним іншим", – розповідав він згодом.

Джане зв’язався з Інститутом археології Меріди, щоб отримати кращі зображення плити. Надані знімки підтвердили, що табличка містить прекрасний (і дуже рідкісний) зразок південного палеоіспанського письма.

Нове відкриття є особливо примітним, оскільки є лише два інших докази, які показують алфавіти південних палеоіспанських писемностей.

Разом з тим зазначається, що нижня частина знайденої таблички відламана, і не відомо, що було зображено на ній. Джене припускає, що там могли бути інші символи забутого алфавіту.

Інші цікаві новини про археологічні знахідки

Як писав УНІАН, у Німеччині знайдено давньоримські військові сандалі з цвяхами. Учені застосували рентгенівські промені для аналізу залишків сандалії, розкопаної біля римського форту в Баварії.

Також ми розповідали, що під час розкопок замку в Іспанії археологи виявили сюрприз: жінку поховали поруч із понад 20 середньовічними ченцями. Нове дослідження припускає, що, як і чоловіки, вона, найімовірніше, була воїном, який загинув у бою.

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