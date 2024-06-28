За даними НАСА, комета вважається "навколоземним астероїдом" через близькість її орбіти до Землі, але не вважається потенційно небезпечною.

Звіздарі захочуть уважно стежити за небом найближчими днями, оскільки повз Землю має пройти комета з 69-річною орбітою.

Вона називається кометою 13P/Ольберса, на честь астронома Генріха Ольберса, якому приписують перше виявлення комети 1815 року. P означає періодичність, що означає, що кометі потрібно менше 200 років, щоб завершити свою орбіту. Кометі було присвоєно номер 13, оскільки це була 13-та ідентифікована періодична комета, пише The Hill.

За даними НАСА, комета вважається "навколоземним астероїдом" через близькість її орбіти до Землі, але не вважається потенційно небезпечною. За цей прохід комета наблизиться до орбіти Землі на відстань 1,9 астрономічних одиниць - 1,9 середньої відстані між Землею і Сонцем, або приблизно 284 мільйони кілометрів.

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На своїй орбіті комета пройде на відстані 1,18 а.о. від Сонця. Комета наразі наближається до перигелію - найближчої до Сонця точки. Цієї точки вона досягне в неділю, 30 червня. Найближчої точки до Землі вона досягне 20 липня.

Орбіта комети еліптична, і її подорож займає 25 400 днів. За даними SpaceReference.org, востаннє комету спостерігав Центр малих планет Міжнародного астрономічного союзу 12 вересня 1956 року.

StarWalk стверджує, що в неділю комету можна буде побачити в бінокль, а її максимальна яскравість досягне 6,5. Комета проходить через нижню частину сузір'я Рисі і починає проходити над Малим Левом у середині липня.

Новини про космос

Масивний астероїд під назвою "вбивця планет" наблизився до Землі наприкінці цього тижня, а саме 27 червня. Він пролетів повз нашу планету зі швидкістю близько 93 тисячі км/год.

"Потенційно небезпечний" об'єкт розміром із гору є одним із найбільших космічних каменів, які пролітали близько до Землі за більш ніж століття.

Зазначається, що астероїд 2011 UL21 є навколоземним, тобто його орбіта час від часу наближає його до Сонця на відстань 1,3 астрономічних одиниць, що приблизно в 1,3 раза перевищує середню відстань між Землею і Сонцем.

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