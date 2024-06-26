Це станеться 27 червня.

Масивний астероїд під назвою "вбивця планет" наблизиться до Землі наприкінці цього тижня, а саме 27 червня. Він пролетить повз нашої планети зі швидкістю близько 93 тисячі км/год. Про це повідомляє Live Science.

"Потенційно небезпечний" об'єкт розміром з гору є одним з найбільших космічних каменів, які пролітали близько до Землі за більш ніж століття.

Зазначається, що астероїд 2011 UL21 є навколоземним, тобто його орбіта час від часу наближає його до Сонця на відстань 1,3 астрономічних одиниць, що близько в 1,3 раза перевищує середню відстань між Землею та Сонцем.

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"Він обертається навколо нашого світила раз на три роки. Згідно з минулими спостереженнями, космічний камінь має ширину від 1,1 до 2,4 милі (від 1,7 до 3,9 кілометра), за даними SpaceReference.org, що означає, що він більший за 99% відомих навколоземних астероїдів, згідно з даними Європейського космічного агентства (ЄКА)", - зазначили у матеріалі.

У виданні наголошують, що цей астероїд, швидше за все, в 10 разів менший за найбільший космічний камінь, який коли-небудь падав на Землю, йдеться про астероїд Вредефорт.

"Однак, хоча будь-який потенційний удар від 2011 UL21 буде менш екстремальним, ніж ці історичні зіткнення, астероїд все ще має потенціал завдати шкоди в масштабах континенту і викинути в атмосферу достатньо уламків, щоб викликати значні кліматичні зміни, саме тому його вважають "вбивцею планети"", - пояснили у публікації.

Попри те, що космічний камінь не становить жодної загрози для Землі - ні зараз, ні в майбутньому, він цікавий тим, що це, можливо, один з 10 найбільших астероїдів, які пролетіли на відстані 4,7 млн миль від нашої планети з 1900 року, повідомив астрофізик і директор Проєкту віртуального телескопа Джанлука Масі.

Хоча космічний камінь не становить жодної загрози для Землі - ні зараз, ні в майбутньому - він цікавий тим, що це, ймовірно, один з 10 найбільших астероїдів, які пролетіли на відстані 4,7 млн миль (7,5 млн км) від нашої планети з 1900 року, написав у нещодавній заяві Джанлука Масі, астрофізик і директор Проєкту віртуального телескопа (VTP).

"Ви зможете спостерігати за найближчим зближенням 2011 UL21 завдяки безкоштовній прямій трансляції від VTP, яка покаже вид на астероїд з Астрономічної обсерваторії Беллатрікс в Чеккано, Італія. Трансляція розпочнеться о 16:00 за східним часом 27 червня, а безпосереднє зближення відбудеться через 15 хвилин", - зауважили у виданні.

Космічні відкриття - останні новини

Як писав УНІАН, Китай вперше в історії людства доставив на Землю зразки ґрунту з іншого боку Місяця. Наразі вчені з нетерпінням чекають на можливість ближче поглянути на ці зразки.

Також повідомлялось, що величезний астероїд наблизиться до Землі ближче, ніж будь-коли. Його можна буде побачити неозброєним оком з різних куточків планети.

"Апофіс буде видно неозброєним оком. Коли він перетинає Атлантику, кілька мільярдів людей в Європі, Африці та Азії зможуть бачити його протягом кількох годин у нічному небі, якщо небо буде чистим", - розповіли астрономи.

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