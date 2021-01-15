Американська компанія Blue Origin, засновником якої є американський мільярдер Джефф Безос, успішно запустила багаторазову ракету-носій New Shepard із пасажирської капсулою.
Відео запуску, польоту і приземлення було опубліковане на YouTube-каналі компанії.
Запуск ракети для відбувся 14 січня о 12:18 за тихоокеанським часом (19:18 за київським часом) із Західного Техасу.
Це був 14-й політ ракети New Shepard, під час якого вона підняла оновлену капсулу для пасажирів, а апарату вдалося подолати кордон космосу - лінію Кармана. Капсула після від'єднання від ракети також успішно приземлилася.
У капсулі не було людей – тільки манекен на ім'я Скайвокер і 50 тисяч листівок.
У компанії зазначили, що успішний тест оновленої капсули стане першим кроком до запусків з екіпажем на борту ракети. У планах компанії вже у 2024 році відправити людей на Місяць для створення колонії та розвитку інфраструктури на його поверхні.
I'm not going to lie... the #NewShepard#NS14 landing had me a bit nervous for a minute. Seemed a bit wobbly, but @blueorigin still nailed it! pic.twitter.com/bUvKsdTi4z— Overlook Horizon 🎈🚀 (@OLHZN) January 14, 2021
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