Цього разу до МКС вирушив екіпаж із двох осіб, що вдвічі менше від звичайної кількості.

Космічний корабель Crew Dragon від компанії SpaceX доставив на Міжнародну космічну станцію екіпаж із двох осіб. Про це повідомляє NASA.

В рамках місії, яка отримала назву Crew-9, на орбіту Землі вирушили росіянин Олександр Горбунов та астронавт NASA Нік Хейг.

Зазвичай Crew Dragon доставляє до МКС екіпаж із чотирьох осіб, однак цей запуск виявився особливим.

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Справа в тому, що два порожні місця довелося зарезервувати для Суніти Вільямс та Баррі Вілмора, які раніше відправились до МКС на кораблі Starliner від компанії Boeing.

Останній виявився дуже проблемним. Під час його перельоту до МКС на кораблі відбулося кілька аварійних витоків гелію, а окрім того були зафіксовані п'ять несправностей у маневрових двигунах. Вже після стиковки стало відомо про нові "‎аномалії "‎ Starliner.

Через технічні проблеми корабля в NASA вирішили не ризикувати і повернути Starliner в безпілотному режимі. Таким чином, Вілмор та Вільямс зможуть повернуться додому на кораблі Crew Dragon місії Crew-9 лише у лютому наступного року.

Компанія SpaceX - головне

Цікаво, що порятунок "застряглих" астронавтів не є зараз головним для самої SpaceX. Адже компанія Ілона Маска як ніколи близька до реалізації своєї найбільш амбітної мети, а саме - введення в експлуатацію космічної системи Starship.

Це найбільша за розмірами і найпотужніша ракета-носій в історії людства. Вона призначена, зокрема, для транспортування людей на Марс.

Раніше, нагадаємо, голова SpaceX розкрив грандіозні плани щодо колонізації Червоної планети.

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