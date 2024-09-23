SpaceX планує відправити п'ять безпілотних кораблів Starship на Марс за два роки

Компанія SpaceX Ілона Маска планує запустити близько п'яти безпілотних місій Starship на Марс за два роки, повідомив мільярдер у соціальній мережі X.

Маск зазначив, що терміни першої пілотованої місії залежатимуть від успіху безпілотних польотів. Якщо безпілотні місії приземляться благополучно, пілотовані місії будуть запущені через чотири роки. Однак у разі виникнення проблем пілотовані місії будуть відкладені ще на два роки.

Він додав, що подорожувати із Землі на Марс можна тільки кожні два роки, "коли планети вишикуються в ряд. Це збільшує складність завдання, але також служить імунітетом Марса від багатьох катастрофічних подій на Землі".

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Раніше цього року Маск заявляв, що перший безпілотний зореліт приземлиться на Марсі протягом п'яти років, а перші люди висадяться на Марсі протягом семи років.

Маск розраховує, що Starship виконає свою мету зі створення великого багатоцільового космічного корабля наступного покоління, здатного відправляти людей і вантажі на Місяць наприкінці цього десятиліття і в кінцевому підсумку летіти на Марс.

Дослідження Марса - останні новини

Як писав УНІАН, марсохід NASA Perseverance вирішує нове складне завдання на Марсі. Зокрема він зібрав зразки, які допоможуть вченим знайти ймовірні сліди життя на планеті. Відомо, що за час свого дослідження марсохід пройшов близько 29 кілометрів.

Раніше Маск заявляв, що перші польоти на Марс з екіпажем відбудуться за 4 роки. З того часу швидкість польотів зростатиме в геометричній прогресії, з метою побудови самодостатнього міста приблизно через 20 років.

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