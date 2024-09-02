Космічний корабель CST-100 Starliner застряг на орбіті через численні технічні труднощі.

Один із членів екіпажу Starliner – астронавт Баррі Вілмор – почув невідомі звуки, що виходять з динаміка всередині космічного корабля. Про це повідомляє Ars Technica.

"‎У мене є питання щодо Starliner", – сказав Вілмор Центру керування польотами в Х’юстоні. – Через динамік лунає дивний шум... Я не знаю, що його породжує ".

Як зазначалось, шум був пульсуючим та схожим на звуки сонара. Фахівці на Землі не відразу зрозуміли, в чому справа.

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На думку експертів, аномалія може бути пов’язана з кабелем, завдяки якому підтримується радіозв'язок. Його прикріпили до корабля після стикування з Міжнародною космічною станцією.

Проблемний політ CST-100

CST-100 Starliner є пілотованим космічним кораблем, розробленим компанією Boeing. Його головне завдання – транспортування екіпажу до МКС та перспективних орбітальних станцій.

5 червня 2024 відбувся довгоочікуваний перший політ CST-100 з людьми на борту.

Майже одразу після старту корабель зіткнувся з серйозними технічними труднощами: експерти зафіксували витоки гелію, а окрім цього були виявлені проблеми з двигунами орієнтації. Пізніше стало відомо, що члени екіпажу корабля не зможуть повернутись на Землю у намічені терміни.

Пізніше стало відомо, що астронавти зможуть повернутись не раніше початка наступного року. Для цього замість проблемного Starliner буде використано корабель від компанії SpaceX.

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