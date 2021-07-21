Нова функція дозволить давати "на чай" блогерам і творцям відео, сума винагороди - від 2 до 50 доларів.

Відеохостинг Youtube надає користувачам нову функцію, завдяки якій вони зможуть залишати чайові авторам контенту. Розробники вже тестують дану опцію, що отримала назву Super Thanks.

Про це повідомило видання The Verge.

Представники відеохостингу розповіли, що нова функція дозволить відправляти "на чай" блогерам і авторам відеороликів. Сума винагороди може коливатися у розмірі від 2 до 50 доларів (або в еквіваленті регіональної покупки).

При відправленні чайових на екрані користувача з'явиться анімація із зображенням святкових кульок і конфетті. Тепер блогери будуть отримувати від фанатів реальні гроші, а не тільки лайки і коментарі.

Читайте також"Впустивши - не страшно": вчені з Індії створили скло для смартфонів, яке "затягує" тріщиниНову функцію тестують вже протягом року. Спочатку вона отримала назву Viewer Applause, але потім її перейменували в Super Thanks.

Відомо, що зараз нова функція доступна в оновленні додатку YouTube для 68 країн. Опцію можна використовувати як на ПК, так і на смартфонах з Android і iOS.

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Автор: Поліна Кузенко