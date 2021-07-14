Youtube Shorts дозволяє знімати короткі відеоролики і відразу публікувати їх / фото ain.ua

З 14 липня українським користувачам YouTube стала доступна нова функція платформи YouTube Shorts, яку називають аналогом китайського TikTok.

Ця функція поки доступна в бета-версії, повідомляє AIN.UA.

Youtube Shorts дозволяє знімати короткі відеоролики на мобільний пристрій і відразу публікувати їх на своєму каналі. Тривалість відео - до 15 або 60 секунд.

Переглядати короткі ролики на YouTube можна було й раніше, але тепер користувачам стали доступні нові інструменти для їхнього створення.

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Зокрема, можливість знімати окремі фрагменти та об'єднувати їх в одне відео, записувати відео з музикою з фонотеки YouTube, змінювати швидкість запису, додавати уривки відео з галереї, а також текст до кожного фрагменту.

Як створити відео YouTube Shorts

  • Відкрити YouTube з будь-якого мобільного пристрою, натиснути значок "+" знизу та вибрати "створити коротке відео".
  • Потім користувач може обрати таймінг - за замовчуванням виставлені 15 секунд, але при натисканні на цифру він зміниться на 60 секунд.
  • Щоб почати запис відео, потрібно затиснути червону кнопку зйомки або просто натиснути на неї для початку запису і для його завершення.
  • Якщо потрібно видалити зняту частину відео, натисніть значок стрілки зліва від кнопки запису, а щоб повернути видалену частину назад - стрілку праворуч.
  • Під час запису можна регулювати швидкість зйомки, встановити таймер, накласти різні фільтри - ці функції зображаються праворуч вгорі.
  • Також у відео можна додати музику з фонотеки Youtube - але тільки в ті, які тривають до 15 секунд. Для цього натисніть "Додати музику" у верхній частині екрана.
  • Щоб опублікувати відео на своєму YouTube-каналі, потрібно натиснути значок у формі галочки внизу праворуч, потім кнопку "Далі". Написати назву відео довжиною до 100 символів, і обрати "Завантажити".

Зазначається, що відео з Shorts показуються на головній сторінці YouTube, в "підписках" і в оповіщеннях. Щоб короткі відеоролики з'являлися в різних розділах Платформи, користувачі можуть додати хештег #Shorts в назву або опис ролика.

Нагадаємо, свій аналог популярної китайської соцмережі TikTok під назвою YouTube Shorts запустили у вересні 2020 року.

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Автор: Олександр Топчій