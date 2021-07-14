Користувачам YouTube стали доступні нові інструменти для створення коротких відеороликів.

З 14 липня українським користувачам YouTube стала доступна нова функція платформи YouTube Shorts, яку називають аналогом китайського TikTok.

Ця функція поки доступна в бета-версії, повідомляє AIN.UA.

Youtube Shorts дозволяє знімати короткі відеоролики на мобільний пристрій і відразу публікувати їх на своєму каналі. Тривалість відео - до 15 або 60 секунд.

Переглядати короткі ролики на YouTube можна було й раніше, але тепер користувачам стали доступні нові інструменти для їхнього створення.

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Зокрема, можливість знімати окремі фрагменти та об'єднувати їх в одне відео, записувати відео з музикою з фонотеки YouTube, змінювати швидкість запису, додавати уривки відео з галереї, а також текст до кожного фрагменту.

Як створити відео YouTube Shorts

Відкрити YouTube з будь-якого мобільного пристрою, натиснути значок "+" знизу та вибрати "створити коротке відео".

Потім користувач може обрати таймінг - за замовчуванням виставлені 15 секунд, але при натисканні на цифру він зміниться на 60 секунд.

Щоб почати запис відео, потрібно затиснути червону кнопку зйомки або просто натиснути на неї для початку запису і для його завершення.

Якщо потрібно видалити зняту частину відео, натисніть значок стрілки зліва від кнопки запису, а щоб повернути видалену частину назад - стрілку праворуч.

Під час запису можна регулювати швидкість зйомки, встановити таймер, накласти різні фільтри - ці функції зображаються праворуч вгорі.

Також у відео можна додати музику з фонотеки Youtube - але тільки в ті, які тривають до 15 секунд. Для цього натисніть "Додати музику" у верхній частині екрана.

Щоб опублікувати відео на своєму YouTube-каналі, потрібно натиснути значок у формі галочки внизу праворуч, потім кнопку "Далі". Написати назву відео довжиною до 100 символів, і обрати "Завантажити".

Зазначається, що відео з Shorts показуються на головній сторінці YouTube, в "підписках" і в оповіщеннях. Щоб короткі відеоролики з'являлися в різних розділах Платформи, користувачі можуть додати хештег #Shorts в назву або опис ролика.

Нагадаємо, свій аналог популярної китайської соцмережі TikTok під назвою YouTube Shorts запустили у вересні 2020 року.

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Автор: Олександр Топчій