З 14 липня українським користувачам YouTube стала доступна нова функція платформи YouTube Shorts, яку називають аналогом китайського TikTok.
Ця функція поки доступна в бета-версії, повідомляє AIN.UA.
Youtube Shorts дозволяє знімати короткі відеоролики на мобільний пристрій і відразу публікувати їх на своєму каналі. Тривалість відео - до 15 або 60 секунд.
Переглядати короткі ролики на YouTube можна було й раніше, але тепер користувачам стали доступні нові інструменти для їхнього створення.
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Зокрема, можливість знімати окремі фрагменти та об'єднувати їх в одне відео, записувати відео з музикою з фонотеки YouTube, змінювати швидкість запису, додавати уривки відео з галереї, а також текст до кожного фрагменту.
Як створити відео YouTube Shorts
- Відкрити YouTube з будь-якого мобільного пристрою, натиснути значок "+" знизу та вибрати "створити коротке відео".
- Потім користувач може обрати таймінг - за замовчуванням виставлені 15 секунд, але при натисканні на цифру він зміниться на 60 секунд.
- Щоб почати запис відео, потрібно затиснути червону кнопку зйомки або просто натиснути на неї для початку запису і для його завершення.
- Якщо потрібно видалити зняту частину відео, натисніть значок стрілки зліва від кнопки запису, а щоб повернути видалену частину назад - стрілку праворуч.
- Під час запису можна регулювати швидкість зйомки, встановити таймер, накласти різні фільтри - ці функції зображаються праворуч вгорі.
- Також у відео можна додати музику з фонотеки Youtube - але тільки в ті, які тривають до 15 секунд. Для цього натисніть "Додати музику" у верхній частині екрана.
- Щоб опублікувати відео на своєму YouTube-каналі, потрібно натиснути значок у формі галочки внизу праворуч, потім кнопку "Далі". Написати назву відео довжиною до 100 символів, і обрати "Завантажити".
Зазначається, що відео з Shorts показуються на головній сторінці YouTube, в "підписках" і в оповіщеннях. Щоб короткі відеоролики з'являлися в різних розділах Платформи, користувачі можуть додати хештег #Shorts в назву або опис ролика.
Нагадаємо, свій аналог популярної китайської соцмережі TikTok під назвою YouTube Shorts запустили у вересні 2020 року.
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