Відомо, що команда астронавтів перебуває на Міжнародній космічній станції з 6 червня.

Нарешті стало відомо про дату, коли космічний корабель Boeing Starliner зможе повернутися на Землю. Очікується, що судно прибуде на планету 7 вересня, однак воно повернеться до Нью-Мексико без екіпажу, який виводив його в космос у червні, пише Business Insider.

"Космічний корабель Starliner без екіпажу здійснить повністю автономне повернення з контролерами польоту в Центрі управління польотами Starliner в Х'юстоні і в Центрі управління польотами Boeing у Флориді", - заявило NASA.

У повідомленні космічного агентства додали, що після відстикування від Міжнародної космічної станції літаку знадобиться "близько шести годин, щоб досягти зони приземлення в космічній гавані Вайт Сендс в Нью-Мексико", і він приземлиться опівночі 7 вересня.

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"Після приземлення команди з відновлення підготують його до повернення на завод Boeing Starliner в Космічному центрі NASA ім. Кеннеді у Флориді", - йдеться в повідомленні.

Цю заяву зробили після того, як NASA вирішило, що літак не підходить для повернення на Землю астронавтів Суні Вільямс та Бутча Вілмора. Команда перебуває на МКС відтоді, як Starliner пристикувався до неї 6 червня.

Що відомо про космічний корабель, який застряг в космосі

Раніше повідомлялось, що Бутч Вілмор та Суні Вільямс, які прибули на МКС в червні, розраховуючи пробути там вісім днів, швидше за все, будуть змушені залишитися до лютого.

Як стало відомо, астронавти прибули туди на Boeing Starliner, проте по дорозі корабель зазнав поломки двигунів та витоку гелію, що викликало сумніви в тому, чи зможе він безпечно доставити їх назад на Землю, залишивши пару в космічному підвішеному стані.

Своєю чергою керівник місії NASA з космічних операцій Кен Бауерсокс заявив журналістам, що вони аналізують більшу кількість даних перед тим, як прийняти рішення.

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