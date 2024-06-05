Космічний корабель CST-100 Starliner вирушив до Міжнародної космічної станції.

У середу, 5 червня, відбувся довгоочікуваний перший пілотований запуск нового космічного корабля CST-100 Starliner, розробленого компанією Boeing.

Трансляцію польоту можна побачити на офіційному каналі NASA. Корабель запустили зі стартового майданчика на мисі Канаверал за допомогою ракети-носія Atlas V. Це досить стара, втім надійна ракета. Сам CST-100 здійснив до цього два безпілотних тестових запуски.

На борту корабля знаходяться два астронавти - Буч Вілмор і Суніта Вільямс. Скоро вони прибудуть на борт МКС, розгорнув тим самим ще одну сторінку в багатій історії Міжнародної космічної станції.

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За своїми розмірами Starliner трохи більший за космічний корабель Сrew Dragon від компанії SpaceX. Він має внутрішній об'єм 11 кубометрів і стартову масу 13 т.

Окрім кількох осіб, корабель може доставити на борт МКС невеликий вантаж. В теорії Starliner здатен підняти семеро астронавтів, проте наразі потреби у відправки в космос такої кількості людей немає.

Попереду нас очікує ще одна важлива подія, а саме - випробування нової космічної системи Starship від компанії SpaceX. Вона є найбільшою та найбільш потужною космічною ракетою в світі.

Попередній тестовий запуск Starship було здійснено у березні: він виявився частково успішним. Раніше компанія Ілона Маска продемонструвала, як можуть виглядати робочі зразки Starship. Передбачається, що система дозволить здійснювати польоти до Місяця та Марсу.

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