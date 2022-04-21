Криголам "Ноосфера" завершує ротацію української експедиції на станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді.

Український науково-дослідний криголам "Ноосфера" повернувся з Антарктики до Чилі, пришвартувавшись у порту Пунта-Аренас вчора, 20 квітня 2022 року, разом з українською та польською експедиціями на борту.

Про це повідомляє прес-служб Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ).

Зазначається, що це був перший рейс "Ноосфери" до крижаного континенту під синьо-жовтим прапором. Судно вели разом український капітан Павло Панасюк та колишній британський капітан криголама Саймон Воллес.

"В Чилі наш криголам обидва рази (коли він прийшов і з України, і з Антарктики) зустрічала веселка. А оскільки моряки зазвичай дуже вірять у прикмети, то вважаємо, що це дуже хороший знак", – розповідають у НАНЦ.

Під час першої подорожі до Антарктики "Ноосфера" забезпечила перезмінку українських антарктичних експедицій: доправила на українську станцію "Академік Вернадський" зимівників 27-ї УАЕ й забрала команду 26-ї, а також сезонний загін науковців та технічних працівників. Крім того, на станцію було доставлено 140 тонн пального та понад 80 тонн різних вантажів – від річного запасу їжі до будматеріалів для продовження модернізації "Вернадського".

"У цьому рейсі була запланована потужна програма з досліджень Південного океану, більшість якої, на жаль, довелося скасувати через війну. Однак попри це наші вчені все ж виконали з борту криголаму частину запланованих досліджень. Зокрема, вперше за 20 років українською експедицією були відібрані проби донних відкладів в океані", – повідомляють у НАНЦ.

Крім того, "Ноосфера" доправила вантажі на польську антарктичну станцію "Арцтовський", а на зворотному шляху забрала учасників польської антарктичної експедиції. Український криголам забезпечив перезмінку на "Арцтовському" замість російського судна.

"Тобто за перший рейс "Ноосфери" до Антарктики ми маємо і перезмінку українських експедицій, і міжнародну співпрацю, і проведення унікальних досліджень з вивчення Південного океану. В умовах війни, коли інші країни в нас запитували, чи зможемо ми хоча б провести ротацію зимівників на "Вернадському", це можна назвати не просто перемогою, а дуже великою перемогою на антарктичному фронті. До того ж, наш криголам проявив себе дуже добре, показавши, що готовий бути для нас надійним помічником", – відзначив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Наразі учасники антарктичних експедицій повертаються додому: їхній шлях триватиме літаками до Варшави, а звідти наземним транспортом до України. "Ноосфера" поки залишається в Чилі – про її подальший шлях в НАНЦ обіцяють розповісти згодом.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня на українській антарктичній станції "Академік Вернадський" відбулася перезмінка – 27-ма експедиція прийняла чергування, а 26-та вирушила додому.

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