На станції відбулася перезмінка українських антарктичних експедицій. Вперше за 20 років її забезпечив власний український криголам "Ноосфера".

На українській антарктичній станції "Академік Вернадський" відбулася перезмінка - 27-ма експедиція прийняла чергування, а 26-та повертається додому.

Про це йдеться у повідомленні НАНЦ. "Попри війну в Україні та досі складну логістику в світі через COVID-19, на станції "Академік Вернадський" відбулася перезмінка українських антарктичних експедицій. Вперше за 20 років її забезпечує власний український криголам "Ноосфера"", - зазначається у повідомленні.

У НАНЦ уточнили, що сьогодні зимівники 26-ї експедиції, які рік відпрацювали в Антарктиці, вирушили додому. Разом з ними до України прямує сезонний загін, що виконував роботи впродовж антарктичного літа. Натомість станцію прийняла команда 27-ї експедиції, яка наступний рік проводитиме дослідження та вимірювання, більшість яких триває десятиліттями, і є найдовшими у світі.

У НАНЦ нагадали, що криголам "Ноосфера" прибув до "Вернадського" 30 березня. Окрім зимівників 27-ї експедиції, судно доправило на станцію близько 80 тонн різних вантажів і 140 тис. літрів пального. "Оскільки біля нашого острова досить мілководно і криголам не може підійти впритул, то всі вантажі перевозили невеликими моторними човнами, а також міні-баржею, якою обладнана "Ноосфера". Пальне перекачували через спеціальний трубопровід. Увесь процес тривав понад тиждень", - повідомили в НАНЦ.

У підсумку на берег доставили річний запас пального, їжі та побутових засобів для полярників, будматеріали та нове обладнання для продовження модернізації станції. Зокрема, "автопарк Вернадського" поповнили двома новими човнами, які вже задіяли для розвантаження, а в майбутньому використовуватимуть для морських досліджень, та двома снігоходами (до цього на станції залишалися ще британські). "Також наші полярники отримали "підмогу" у вигляді снігоприбиральної машини – усі попередні 26 років вони чистили сніг виключно вручну", - зазначається у повідомленні.

Зараз "Ноосфера" на борту з полярниками прямує до Чилі. Звідти учасники антарктичних експедицій літаками будуть доправлені до Варшави, а потім наземним транспортом – в Україну. "Ноосфера" ж до кінця війни не повертатиметься до Одеси, а базуватиметься в одному з портів Південної півкулі.

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