Автомобілю потрібно близько двох хвилин, щоб перетворитися на літак.

Прототип літаючої машини AirCar успішно завершив 35-хвилинний політ між аеропортами словацьких міст Нітри та Братислави.

Про це повідомляє BBC.

За кермом перебував творець машини Стефан Кляйн. У повітрі авто розвинуло швидкість 170 км/год.

Гібридний автомобіль-літак AirCar оснащений двигуном BMW і працює на звичайному бензиновому паливі. За словами творця, машина може пролетіти близько 1 000 кілометрів на висоті 2 500 метрів і вже провела в повітрі 40 годин.

AirCar здатен перевозити двох осіб загальною вагою до 200 кг. Однак на відміну від прототипів літаючих таксі, цей трансформер не вміє злітати та приземлятися вертикально: йому потрібна злітно-посадкова смуга. При цьому трансформація з автомобіля в літак займає 2 хвилини 15 секунд.

Компанія Klein Vision, яка розробляє AirCar, заявляє, що на створення прототипу знадобилося близько двох років і "менш ніж два мільйони євро" вкладень.

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Переклад: Катерина Комолова