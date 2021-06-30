Прототип літаючої машини AirCar успішно завершив 35-хвилинний політ між аеропортами словацьких міст Нітри та Братислави.
Про це повідомляє BBC.
За кермом перебував творець машини Стефан Кляйн. У повітрі авто розвинуло швидкість 170 км/год.
Гібридний автомобіль-літак AirCar оснащений двигуном BMW і працює на звичайному бензиновому паливі. За словами творця, машина може пролетіти близько 1 000 кілометрів на висоті 2 500 метрів і вже провела в повітрі 40 годин.
AirCar здатен перевозити двох осіб загальною вагою до 200 кг. Однак на відміну від прототипів літаючих таксі, цей трансформер не вміє злітати та приземлятися вертикально: йому потрібна злітно-посадкова смуга. При цьому трансформація з автомобіля в літак займає 2 хвилини 15 секунд.
Компанія Klein Vision, яка розробляє AirCar, заявляє, що на створення прототипу знадобилося близько двох років і "менш ніж два мільйони євро" вкладень.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Розробники Falcon 9 показали аеротаксі, що літає за принципом ракет (відео)
- Літаюче таксі в Європі може почати возити пасажирів вже у 2024 році
- Ілон Маск оголосив про глобальний запуск інтернету Starlink вже в серпні
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram