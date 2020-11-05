Літаючий автомобіль розрахований на перевезення пасажирів і вантажів зі швидкістю до 300 кілометрів на годину.

Словацька компанія Klein Vision приступила до сертифікаційних льотних випробувань перспективного літаючого автомобіля AirCar.

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Про це повідомляє портал N+1.

"Програма випробувань розрахована на 50 льотних годин. Серійну версію автомобіля планується випустити на ринок в середині майбутнього року. В рамках сертифікаційних випробувань AirCar вже виконав два польоти", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розробка AirCar ведеться з 2016 року. Корпус автомобіля виконаний з композиційних матеріалів. Він має 6,2 метра в довжину і 1,8 метра в ширину. Зовні автомобіль схожий на спорткар. Автомобіль має дві балки з двома кілями в задній частині та складне крило. Хвостові балки зроблені телескопічними; вони розкладаються за допомогою гідравлічного приводу. Довжина кожної консолі крила становить 3,3 метра.

"Трансформація від машини до літака, за заявою розробника, займає близько 3 хвилин. AirCar, масою 1,1 тонни, оснащений мотоциклетним двигуном BMW об'ємом 1,6 літра і потужністю 140 кінських сил. У серійній версії автомобіля планується використовувати авіаційний двигун південноафриканського стартапу Adapt Airmotive", - підкреслює видання.

Літаючий автомобіль розрахований на перевезення пасажирів і вантажів загальною масою до 200 кілограмів. Згідно з проектом, в польоті AirCar зможе розвивати швидкість до 162 вузлів (близько 300 кілометрів на годину).

Під час перших двох польотів за програмою сертифікаційних випробувань AirCar пілотував засновник компанії Klein Vision Стефан Кляйн. Тривалість кожного польоту становила близько 7 хвилин. Під час цих випробувань автомобіль літав на швидкості 108 вузлів і на висоті близько 305 метрів.

У квітні поточного року фахівці японської компанії Cartivator завершили перший етап пілотованих льотних випробувань прототипу перспективної літаючої машини SkyDrive. Випробування були визнані повністю успішними. Перспективний апарат, який планується виконати за схемою квадрокоптера, матиме в довжину 3,6 метра, в ширину 1,7 метра та у висоту 1,1 метра. Згідно з проектом, машина зможе виконувати польоти на швидкості до 100 кілометрів на годину.

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Автор: УНІАН