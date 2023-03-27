Ці оцінки розходяться з прогнозами ООН щодо шаленого зростання населення до 2100 року.

Торік населення планети перетнуло позначку у 8 мільярдів. Однак економічний розвиток, поширення доступу до освіти та медичних послуг призводять до зниження рівня народжуваності. Якщо світ рухатиметься в тому ж напрямку, що й зараз, населення всієї планети може скоротитися до 7 мільярдів, пише Sky News з посиланням на нове дослідження.

За допомогою системи моделювання Earth4All експерти проаналізували вплив різних стратегій розвитку на весь світ. За висловниками фахівців, за умови усунення крайньої бідності та прийняттям успішної політики економічного розвитку населення Землі може досягти піку в 8,5 мільярдів у 2040 році, а потім значно зменшитися до 2100 року.

А згідно з поточними економічними тенденціями, кажуть експерти, чисельність населення може досягти піку в 8,6 мільярда в 2050 році, а потім впасти до 7 мільярдів у 2100 році.

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А якщо будуть значні інвестиції в освіту та охорону здоров’я, надзвичайні зміни політики щодо продовольчої та енергетичної безпеки, нерівності та гендерної справедливості чисельність населення може знизитися до 6 мільярдів до кінця століття (цей сценарій називають "гіганський стрибок").

"Ми знаємо, що швидкий економічний розвиток у країнах з низьким рівнем доходу має величезний вплив на рівень народжуваності. Рівень народжуваності падає, оскільки дівчата отримують доступ до освіти, а жінки розширюють економічні можливості та мають доступ до кращого медичного обслуговування", – пояснює керівник проекту Earth4All і директор Центру сталого розвитку Норвезької бізнес-школи Пер Еспен Стокнес.

Населення на планеті - прогнози

В 2022 році загальна чисельність населення світу досягла позначки в 8 мільярдів осіб. З них 50,5% - чоловіки і 49,5% - жінки. Більш як третина населення світу мешкає в Індії та Китаї.

За прогнозами ООН, чисельність населення має зрости до 9,7 мільярда у 2050 році та досягти піку в 10,4 мільярда у 2080-х роках.

При цьому понад половина населення планети до 2035 року матиме надлишкову вагу, попереджають у Всесвітній федерації боротьби з ожирінням.

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