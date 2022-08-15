У Китаї та Індії проживає близько 36% населення світу.

Загальна чисельність населення світу досягла позначки в 8 мільярдів осіб. З них 50,5% - чоловіки і 49,5% - жінки.

Такі дані наводить сервіс Countrymeters.

Зараз населення збільшується більш ніж на 90 мільйонів людей в рік.

Більше 70% населення світу проживає в 20 найбільш густонаселених країнах, при цьому в Китаї та Індії проживає близько 36% населення Землі.

Незважаючи на те, що Китай в даний час є найбільш густонаселеною країною в світі, населення Індії зростає набагато швидше. У 2023 році очікується, що Індія займе його місце в цьому рейтингу.

Крім них в першу п'ятірку найбільш густонаселених країн увійшли Сполучені Штати Америки, Індонезія і Пакистан.

Більше половини населення світу ідентифікують себе з релігійною групою. Найбільші групи: християнство (32%) та іслам (24%).

А в п'ятірку найбільш поширених причин смерті в світі увійшли: ішемічна хвороба серця, інсульт, інфікування нижніх дихальних шляхів, хронічне обструктивне захворювання легенів і рак трахеї, бронхів, легенів.

Як повідомляв УНІАН, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну українці перетнули державний кордон понад 10 мільйонів разів.

Вас також можуть зацікавити новини: