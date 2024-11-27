На Сонці стався спрямований на Землю викид корональної маси.

На Землі найближчими днями очікується магнітна буря, через сонячний спалах, який зафіксували 25 листопада. Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, 25 листопада на сонці стався викид корональної маси, спрямований на нашу планету. За прогнозами, він досягне Землі 28 листопада.

Центр прогнозування космічної погоди NOAA (SWPC) прогнозує незначну геомагнітну бурю класу G1 на 28 листопада і помірну бурю G2 на 29 листопада.

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Як повідомляються, шторми такої інтенсивності можуть викликати полярні сяйва глибоко на південь.

Магнітні бурі - що важливо знати

Основною причиною магнітних бур є викиди сонячної плазми під час корональних викидів маси або сонячних спалахів. Заряджені частинки, досягаючи Землі, викликають збурення магнітного поля.

Магнітні бурі впливають як на технічні системи, так і на здоров'я людей. Вважається, що в людини вони можуть спричиняти головні болі, підвищення артеріального тиску, безсоння і загальне відчуття втоми, особливо в метеочутливих людей. Крім того, можуть загострюватися хронічні захворювання серцево-судинної та нервової систем.

На технічному рівні магнітні бурі здатні порушувати роботу супутників, радіозв'язку та навігаційних систем.

Незважаючи на можливі негативні наслідки, магнітні бурі також породжують і красиве природне явище - полярне сяйво. Воно спостерігається поблизу полюсів і виникає під час взаємодії заряджених частинок із верхніми шарами атмосфери Землі.

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