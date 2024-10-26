Спалах тривав цілих дві години.

Великий і тривалий спалах стався на Сонці, через що на Землі ймовірна магнітна буря. Про це повідомляє The Watchers.

За даними видання, подія почалася о 05:57 UTC (08:57 за Києвом - УНІАН) і закінчилася о 07:56 UTC (10:56 за Києвом). Під час спалаху стався великий корональний викид маси.

Як повідомляється, спалах був класу X1.8. Такі спалахи належать до надпотужних і можуть спричиняти сильні магнітні бурі на нашій планеті.

На щастя, розрахунки показують, що більша частина коронального викиду маси буде спрямована від Землі, але частина його все ж може прийти в наш бік.

Це вже другий сонячний спалах класу X за останні дні. Попередній стався 24 жовтня.

За прогнозами, сонячна активність до 28 жовтня буде помірною, з невеликою ймовірністю спалахів класу X.

Сонце переживає свій максимум - що відомо

Сонячний максимум, найактивніша і найнебезпечніша фаза Сонця, вже в розпалі і, на думку вчених, може тривати ще рік.

Дослідники вважають, що максимум почався близько двох років тому, і відтоді сонячна активність лише посилюється. Це призводить до яскравіших полярних сяйв і ризику руйнівних сонячних бур, які можуть вплинути на наземні комунікації та супутники.

У 2024 році спостерігався пік сонячних плям за останні 23 роки, а кількість потужних спалахів класу X виявилася рекордною.

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