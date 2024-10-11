Побачити полярне сяйво можна буде не тільки цієї ночі, а до раннього ранку неділі.

Ввечері 10 жовтня одразу в кількох регіонах України небо освітило полярне сяйво. Мешканці різних міст спостерігають яскраво-рожеві кольори у небі.

Полярним сяйвом можуть насолодитися мешканці Київщини, Вінниччини, Рівненщини, Полтавщини, Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини, Одещини та інших регіонів. Кадри неймовірного неба публікують місцеві телеграм-канали та ЗМІ.

Примітно, що дивовижне полярне сяйво також можуть спостерігати жителі Канади, США, Ірландії, Німеччини, Великої Британії та інших країн. Спровокувало рідкісне явище сильна геомагнітна буря.

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Побачити полярне сяйво можна буде не тільки цієї ночі, а до раннього ранку неділі.

Полярне сяйво в Україні

Українці вже мали змогу спостерігати полярне сяйво у вечірньому та нічному небі. Рідкісне рожеве світіння днями помічали мешканці Одеської та Івано-Франківської областей.

Полярне сяйво в Україні можна було побачити і в травні. За словами фахівців, цей рік є одним із найкращих для появи полярного сяйва за останні 20 років.

Хоча зазвичай полярне сяйво спостерігається в полярних областях – в Арктиці (північне сяйво) і Антарктиці (південне сяйво), цього року через активність Сонця воно буде інтенсивнішим і може поширюватися на нижчі широти, ніж зазвичай.

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