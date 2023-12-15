За останню добу відбулося значне зростання кількості плям і підвищення складності магнітного поля на Сонці.

В активній області Сонця стався найпотужніший за останні 6 років спалах. Напередодні також були зафіксовані спалахи, випромінювання від яких попрямувало до нашої планети. Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, сонячний спалах класу X2, 8 стався в активній області Сонця 14 грудня. Подія розпочалася о 16:47 UTC (18:47 за Києвом - УНІАН) і закінчилася о 17:12 UTC (19:12 за Києвом - УНІАН). Це також найсильніший сонячний спалах поточного сонячного циклу.

Вчені зафіксували радіовипромінювання типу II з розрахунковою швидкістю 2118 км/с, що вказує на те, що під час спалаху стався викид корональної маси.

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Крім того, було виявлено радіовипромінювання IV типу, які відбуваються у зв'язку з великими виверженнями на Сонці і зазвичай пов'язані з сильними корональними викидами маси і сонячними радіаційними бурями.

Прогнозується, що радіочастоти будуть найбільш деградовані над Південною Америкою.

Напередодні потужного спалаху в цій же області Сонця сталося ще кілька менш сильних вивержень. Як повідомляється, за останні 24 години зафіксовано значне зростання плям і підвищення складності магнітного поля на Сонці.

За прогнозами, геомагнітні бурі на Землі очікуються до 16 грудня.

Пік активності Сонця може наступити раніше - що відомо

Вчені припускають, що сонце досягне піку своєї активності в 2024 році, - на рік раніше, ніж передбачалося раніше.

"Сонячний максимум" в поточному 11-річному циклі буде спостерігатися в період з січня по жовтень 2024 року.

11-річний цикл активності Сонця пов'язаний з кількістю сонячних плям, які, в свою чергу, пов'язані з інтенсивністю космічної погоди, включаючи активність сонячних спалахів на цій зірці. Передбачається, що під час піку на Сонці буде від 137 до 173 плям одночасно.

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