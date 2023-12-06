У районі сонячного екватора з'явилася жахлива темна пляма, відома як корональна діра.

На поверхні Сонця відкрилася величезна темна діра, з якої прямо на Землю вивергаються потужні потоки надзвичайно швидкого випромінювання, відомого як сонячний вітер. Розмір діри, ширина якої перевищує 60 земних куль, безпрецедентні на даному етапі сонячного циклу.

Видання live science пише, що гігантська темна пляма, відома як корональна діра, сформувалася поблизу сонячного екватора 2 грудня і досягла максимальної ширини близько 800 тисяч кілометрів протягом 24 годин, повідомляє Spaceweather.com. З 4 грудня сонячна порожнеча спрямована прямо на Землю.

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), корональні діри виникають, коли магнітні поля, що утримують Сонце на місці, раптово розходяться, в результаті чого вміст верхньої поверхні Сонця вилітає в космос у вигляді сонячного вітру.

Корональні отвори виглядають як темні плями, оскільки вони холодніші і менш щільні, ніж плазма, яка їх оточує. Це схоже на те, чому сонячні плями здаються чорними, але, на відміну від сонячних плям, корональні діри не видно, якщо не дивитися на них в ультрафіолетовому світлі.

Потоки випромінювання від корональних дір набагато швидше звичайного сонячного вітру і часто викликають збурення в магнітному полі Землі, відомі як геомагнітні бурі, повідомляє NOAA. Остання корональна діра на сонці, що з'явилася в березні, викликала найпотужнішу геомагнітну бурю, що обрушилася на Землю більш ніж за шість років.

Експерти спочатку передбачали, що остання діра може викликати помірну (G2) геомагнітну бурю, яка може спровокувати відключення радіо і сильні авроральні прояви протягом наступних кількох днів. Однак сонячний вітер виявився менш інтенсивним, ніж очікувалося, тому буря в результаті виявилася поки лише слабкою (G1), але Аврори все ще можливі.

Невідомо, як довго діра буде залишатися на Сонці, але попередні корональні діри, за даними NOAA, протрималися більше одного обороту Сонця, а це 27 днів. Однак незабаром діра поверне в сторону від Землі.

Сонячна активність зростає протягом усього року, коли Сонце наближається до вибухового піку в приблизно 11-річному сонячному циклі, відомому як сонячний максимум. Однак, за дивним збігом обставин, нова гігантська корональна діра не є частиною підвищення сонячної активності.

Корональні діри можуть виникати в будь-який момент сонячного циклу, але, за даними NOAA, вони найчастіше з'являються під час сонячного мінімуму. Коли ж вони з'являються під час сонячного максимуму, то зазвичай розташовуються поблизу сонячних полюсів, а не поблизу екватора. Тому залишається загадкою, як така масивна діра відкрилася поблизу екватора, коли ми знаходимося так близько до сонячного максимуму.

Однак за останні кілька тижнів з'явилося безліч інших ознак того, що Сонце стає більш активним.

18 листопада на ближній стороні Сонця з'явився гігантський "архіпелаг сонячних плям", що складається щонайменше з п'яти різних груп сонячних плям, і з тих пір він викинув у космос десятки сонячних бур.

25 листопада вибухове виверження "вогняного каньйону" поблизу екватора Сонця спричинило викид корональної маси (КВМ) - швидко рухається хмари намагніченої плазми - яка згодом врізалася в Землю і спричинила рідкісні помаранчеві Аврори (Північне сяйво). А 28 листопада на Сонці стався спалах "майже Х-класу", що породила "людожерський" КВМ, який вдарив в Землю і викликав геомагнітну бурю, яка у вихідні осяяла аврорами низькі широти.

Недавній сплеск сонячної активності, ймовірно, свідчить про те, що ми знаходимося на порозі сонячного максимуму. У жовтні вчені переглянули свої прогнози сонячного циклу і тепер прогнозують, що вибуховий пік може початися на початку 2024 року.

Як раніше писав УНІАН, 5 листопада у ряді областей України бачили північне сяйво, що є аномалією для нашої країни. Аврору викликала висока сонячна активність.

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