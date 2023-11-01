Оновлена оцінка передбачає, що 25-й сонячний цикл досягне піку на рік раніше, і триватиме довше.

Очікується, що Сонце досягне піку своєї активності в 2024 році, - на рік раніше, ніж передбачалося раніше, кажуть науковці.

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), ця активність, відома як "сонячний максимум", у поточному 11-річному циклі буде спостерігатися в період з січня по жовтень 2024 року, пише Independent.

Попередні оцінки припускали, що поточний 25-й сонячний цикл, який розпочався у 2019 році, досягне свого піку в 2025 році. "Це досить суттєва зміна", - сказав Марк Міш із Центру прогнозування космічної погоди NOAA.

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11-річний цикл активності Сонця пов'язаний з кількістю сонячних плям, які, в свою чергу, пов'язані з інтенсивністю космічної погоди, включаючи активність сонячних спалахів на цій зірці.

Це потужні викиди зарядженої плазми, що виходять із зірки. Вони можуть перешкоджати магнітному полю Землі, спричиняти пошкодження електромереж, виводити з ладу супутники і навіть завдавати шкоди космонавтам і космічному обладнанню, якщо вони спрямовані на планету.

Попередня група експертів, скликана NOAA, NASA й Міжнародною службою космічного середовища (ISES) у 2019 році, прогнозувала, що 25-й сонячний цикл буде слабким і досягне піку в липні 2025 року з максимальною кількістю сонячних плям у 115.

Але новий переглянутий прогноз сонячної активності під час 25-го сонячного циклу свідчить про те, що сонячна активність зростатиме швидше і досягне піку на більш високому рівні, ніж прогнозувала експертна група 2019 року.

Оновлена оцінка передбачає, що 25-й сонячний цикл досягне піку в період з січня по жовтень 2024 року, а максимальна кількість сонячних плям буде між 137 і 173.

"Ми очікуємо, що наш новий експериментальний прогноз буде набагато точнішим, ніж прогноз групи на 2019 рік, і, на відміну від попередніх прогнозів сонячного циклу, він буде постійно оновлюватися щомісяця, оскільки з'являться нові спостереження за сонячними плямами", - сказав доктор Міш.

Вчені регулярно попереджають, що світ не готовий до небезпеки, що виходить від підвищеної сонячної активності, оскільки навіть незначні прояви космічної погоди в минулому мали серйозні наслідки.

Наприклад, невелика сонячна буря в лютому минулого року призвела до того, що 38 із 49 супутників SpaceX Starlink не змогли досягти запланованої орбіти. Натомість вони згоріли під час незапланованого повернення в атмосферу Землі.

Дослідники заявили, що покращені спостереження та прогнози космічних погодних явищ можуть допомогти уникнути таких втрат супутників у майбутньому.

Новий прогноз також може стати гарною новиною для спостерігачів за небом, які, ймовірно, очікують побачити зовнішню атмосферу Сонця під час повного сонячного затемнення наступного квітня.

Під час повних сонячних затемнень, що відбуваються на піку активності Сонця, диск зірки повністю закривається Місяцем, але її зовнішня атмосфера, що називається короною, ймовірно, буде більш помітна.

"Сонце може зробити гарне шоу з особливо вражаючою короною - розширеною зовнішньою атмосферою Сонця, яку можна побачити лише під час затемнення", - йдеться в повідомленні NOAA.

Сонячна активність - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти з космічної погоди з NASA і американського метеорологічного агентства NOAA оголосили про початок нового 11-річного циклу сонячної активності. Це 25 цикл за рахунком з 1749 року.

Як стало відомо, кількість плям на Сонці в червні 2023 року стала найбільшою майже за 21 рік. Це одна з явних ознак того, що зірка швидко наближаємося до свого життєвого максимуму.

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