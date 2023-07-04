Вчені попереджають, що сонячна активність наростатиме.

На Сонці стався потужний спалах, випромінювання від якого досягло Землі. Про це повідомляє Science Alert.

Як повідомляється, активна область сонячних плям під назвою AR 3354 спричинила сонячний спалах Х-класу - найпотужнішу категорію, на яку здатне наше Сонце.

Спалах на Сонці призвів до короткого, але сильного відключення радіозв'язку на заході США та в Тихому океані, оскільки він потрапив у верхню атмосферу Землі.

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Як повідомляється, попереду у нас кілька бурхливих місяців, оскільки Сонце наближається до 11-річного піку своєї активності. За даними Королівської обсерваторії Бельгії, кількість сонячних плям досягла 21-річного максимуму.

Останній сонячний мінімум і кінець 24 сонячного циклу були зареєстровані в 2020 році. Зараз Сонце знаходиться в 25 циклі, пік якого очікується в липні 2025 року.

Вчені прогнозують, що поточний сонячний цикл може бути одним із найсильніших з коли-небудь зафіксованих.

Відзначається, що сонячна активність може вплинути на Землю не тільки у вигляді відключень радіо. Досить потужний спалах може створити перешкоди супутникового зв'язку, в тому числі навігації. Це може призвести до відключення електроенергії, відключення електроенергії та навіть порушити міграційну поведінку тварин.

Магнітні бурі в липні 2023 - прогноз

У липні очікується 5 магнітних бур. Одна з них вже пройшла. Найближча очікується 7-8 липня, вона буде слабкою.

Третій період магнітних бур прогнозується 12-13 червня. У середині липня очікується затяжна, але слабка магнітна буря, яка триватиме з 16 по 19 липня. Остання магнітна буря очікується 29 липня.

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