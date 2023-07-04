На Сонці стався потужний спалах, випромінювання від якого досягло Землі. Про це повідомляє Science Alert.
Як повідомляється, активна область сонячних плям під назвою AR 3354 спричинила сонячний спалах Х-класу - найпотужнішу категорію, на яку здатне наше Сонце.
Спалах на Сонці призвів до короткого, але сильного відключення радіозв'язку на заході США та в Тихому океані, оскільки він потрапив у верхню атмосферу Землі.
Як повідомляється, попереду у нас кілька бурхливих місяців, оскільки Сонце наближається до 11-річного піку своєї активності. За даними Королівської обсерваторії Бельгії, кількість сонячних плям досягла 21-річного максимуму.
Останній сонячний мінімум і кінець 24 сонячного циклу були зареєстровані в 2020 році. Зараз Сонце знаходиться в 25 циклі, пік якого очікується в липні 2025 року.
Вчені прогнозують, що поточний сонячний цикл може бути одним із найсильніших з коли-небудь зафіксованих.
Відзначається, що сонячна активність може вплинути на Землю не тільки у вигляді відключень радіо. Досить потужний спалах може створити перешкоди супутникового зв'язку, в тому числі навігації. Це може призвести до відключення електроенергії, відключення електроенергії та навіть порушити міграційну поведінку тварин.
Магнітні бурі в липні 2023 - прогноз
У липні очікується 5 магнітних бур. Одна з них вже пройшла. Найближча очікується 7-8 липня, вона буде слабкою.
Третій період магнітних бур прогнозується 12-13 червня. У середині липня очікується затяжна, але слабка магнітна буря, яка триватиме з 16 по 19 липня. Остання магнітна буря очікується 29 липня.