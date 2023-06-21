На Сонці зафіксували спалах з викидом корональної маси.

Великий спалах спалахнув на Сонці. Випромінювання від нього потрапить на Землю. Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, спалах стався в активній області Сонця 20 червня. Подія тривала близько 44 хвилин.

Вчені зафіксували радіовипромінювання типу II з оціночною швидкістю 1027 км/год. Як повідомляється, викиди типу II відбуваються у зв'язку з виверженнями на Сонці і зазвичай вказують на викид корональної маси.

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Також було зафіксовано радіовипромінювання типу IV, що передбачає сильний корональний викид і бурю сонячної радіації.

Прогнозується, що Земля опиниться під ударом, пік якого припаде на Північну і Центральну Америку, а також деякі частини Південної Америки. На Європу також буде здійснено вплив, хоч і не такий сильний.

Відзначимо, що зазвичай спалахи на сонці призводять до магнітних бур на Землі. Вплив магнітних бур особливо можуть відчувати метечутливі люди, вагітні та літні.

Щоб захиститися від магнітних бур, важливо вести здоровий спосіб життя, відмовитися від шкідливих звичок і займатися фізичною активністю.

За прогнозами, найближча магнітна буря очікується 30 Червня. Прогнозується, що це будуть незначні магнітні коливання.

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