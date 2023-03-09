Вивчаючи ці захопливі світлини, вчені зможуть дізнатися більше про склад і температуру марсіанської атмосфери.

Марсохід-довгожитель NASA зміг вперше чітко зафіксувати марсіанський захід сонця. Curiosity зафільмував сонячні промені та хмари, що переливаються, у вигляді панорам. Кожна з них була створена з 28 зображень, розповідають в NASA.

На відправлених марсоходом на Землю кадрах вперше в історії чітко зафіксоване сонячне проміння на Червоній планеті. Воно пробивається через льодові хмари.

Фахівці пояснюють, що більшість марсіанських хмар літають на висоті 60 кілометрів від поверхні і складаються з льоду. Та хмари, зафіксовані марсоходом цього разу, були на більшій висоті, де особливо холодно, й складаються із вуглекислого газу або сухого льоду.

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Як і на Землі, хмари надають вченим складну, але важливу для розуміння погоди інформацію. Вивчаючи ці захопливі світлини, вчені зможуть дізнатися більше про склад і температуру марсіанської атмосфери, про вітри всередині неї.

Марсохід Curiosity - чим відомий

Curiosity перебуває на поверхні Червоної планети вже більше як 10 років, його посадка на поверхні планети відбулася 6 серпня 2012 року.

Він є є автономною хімічною лабораторією, яка здатна проходити десятки кілометрів та проводити аналіз марсіанських грунтів і компонентів атмосфери.

Завдяки цьому апарату Земля отримала безліч знімків Марса, зокрема, надзвичайно якісні. Детальні знімки Марса, зроблені Curiosity, виявили сліди повеней і паводків, які відбувалися 4 млрд років тому.

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