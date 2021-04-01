Curiosity зробив вражаючий знімок на Марсі / NASA
Марсохід Curiosity, який вже майже 10 років борознить поверхню Червоної планети, надіслав новий знімок.
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Як повідомляє NASA, апарат сфотографував себе на тлі "Мон-Мерку" - так науковці назвали скелясте утворення висотою близько 6 метрів.
Марсіанський ровер використовував два селфі, щоб зробити знімок. Він також провів панорамну зйомку місцевості і взяв зразок гірської породи.
Місія Curiosity
- Curiosity приземлився на поверхні Марса майже 10 років тому. Запуск апарату до Марса відбувся 26 листопада 2011 року, м'яка посадка на поверхні планети – 6 серпня 2012 року.
- Curiosity є автономною хімічною лабораторією. Апарат маэ пройти десятки кілометрів і провести повноцінний аналіз марсіанських грунтів і компонентів атмосфери. Для виконання контрольованої і більш точної посадки використовувалися допоміжні ракетні двигуни.
- Він також зробив на Марсі безліч знімків.
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