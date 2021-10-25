За хакерськими атаками стоїть угруповання Nobelium, яке пов'язують зі Службою зовнішньої розвідки Росії.

Компанія Microsoft звинуватила Росію в новій хвилі хакерських атак проти сотень компаній і організацій.

Як повідомив віце-президент Microsoft Том Берт, до атак причетне угруповання хакерів Nobelium, що базується в Росії.

За його словами, за липень-жовтень 2021 року Microsoft попередила 609 клієнтів про понад 22,8 тисячі кібератаках з боку Nobelium.

Цілями кібератак стали реселери та постачальники інформаційних послуг, в тому числі ті, котрі працюють у сфері хмарних сервісів. У Microsoft вважають, що хакери намагалися за допомогою фішингу та підбору паролів отримати прямий доступ до IT-систем клієнтів цих компаній - наприклад урядової електронної пошти, оборонних технологій або досліджень вакцин.

За даними Microsoft, перші подібні атаки почалися в травні 2021 року. Відтоді компанія повідомила про атаки понад 140 реселерів і постачальників технологічних послуг, 14 із яких у підсумку були скомпрометовані.

Том Берт зазначив, що угруповання Nobelium уряд США пов'язує зі Службою зовнішньої розвідки Росії і вона стоїть за торішніми атаками проти клієнтів SolarWinds.

"Нова атака дуже масштабна й тривала", - зазначив Берт.

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Він припустив, що російська розвідка "намагається відтворити підхід, який вона використовувала в минулих атаках, цілячись на організації, що є невіддільною частиною глобального ланцюжка постачання інформаційних технологій".

За даними урядових чиновників США, за атакою стоїть Служба зовнішньої розвідки Росії, пише The New York Times.

За їхніми словами, тип атаки, про яку повідомила Microsoft, належить до шпигунських дій, які великі держави регулярно проводять один проти одного.

Чиновники підтвердили NYT інформацію про хакерську операцію, яку вони вважають спробою шпигунства. Один зі співрозмовників видання назвав атаки "нескладними, пересічними діями, яким можна було запобігти, якби постачальники хмарних послуг використовували базові методи кібербезпеки".

Як повідомляв УНІАН, раніше в Microsoft заявили, що за останній рік російські кіберзлочинці стали набагато активнішими. Хакери з Росії здійснили більш ніж половину всіх кібератак у світі. Найчастіше згадується хакерська група Nobelium, учасників якої підозрюють в атаках на компанії в 36 країнах світу. Від рук хакерів Nobelium постраждала й Україна.

За даними Microsoft, саме хакери з Nobelium стояли за кібератакою на виробника ПЗ SolarWinds у 2020 році. У результаті проникнення зловмисників до системи цієї компанії постраждали не менше 40 державних структур США і невідоме число приватних фірм.

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Автор: Олександр Топчій