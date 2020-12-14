Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО України інформує про високий рівень кіберзагрози в Україні через масштабну кібератаку в США.
Читайте такожХакери зламали систему Мінфіну США і викрали даніПро це повідомляється на сайті ради.
Злам відбувся через сервер оновлень системи управління продуктами SolarWinds Orion Platform (її версії 2019.4 - 2020.2.1 HF1). Постраждали майже всі державні установи США.
Атаку пов’язують з діяльністю хакерської групи APT29 або Cozy Bear, яку почасти звинувачують у зв’язках зі службою зовнішньої розвідки РФ.
Згідно з інформацією координаційного центру, атака дуже схожа з атакою Ransom: Win32/Petya, що мала місце в Україні у 2017 році.
"Враховуючи те, що продукти SolarWinds не є розповсюдженими у використанні державними органами в Україні, ризики для ураження державних українських систем не є критичними. Однак висока активність хакерських угруповань, які пов’язують з російськими спецслужбами, загрожує тим суб’єктам господарювання, які використовують цей продукт, відтак і в Україні, яка перебуває з Російською Федерацією у стані гібридної війни", - повідомляється на сайті.
Суб’єктам господарювання, які використовують цей продукт, рекомендують перевірити свої мережі на наявність показників компрометації. Інформацію про те, як виявити загрозу у продуктах SolarWinds Orion, можна завантажити за посиланням.
Хакерська атака в Україні
- 27 червня 2017 року українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, а також низка медіа зазнали найбільшої хакерської атаки з використанням вірусу NotPetya, який блокує роботу комп'ютерних систем на операційній системі Windows.
- За даними Нацполіції, за дві доби 1508 юридичних і фізичних осіб подали скарги до кіберполіції про блокування комп'ютерів вірусом Petya.A, який шифрував дані на комп'ютері та вимагав гроші.
- Також від вірусу, але меншою мірою, постраждали комп'ютерні системи інших країн. Збитки від атаки оцінюються в 1,2 млрд доларів.
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