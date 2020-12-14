Згідно з інформацією координаційного центру, атака дуже схожа з атакою Ransom: Win32/Petya, що мала місце в Україні у 2017 році.

Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО України інформує про високий рівень кіберзагрози в Україні через масштабну кібератаку в США.

Читайте такожХакери зламали систему Мінфіну США і викрали даніПро це повідомляється на сайті ради.

Злам відбувся через сервер оновлень системи управління продуктами SolarWinds Orion Platform (її версії 2019.4 - 2020.2.1 HF1). Постраждали майже всі державні установи США.

Атаку пов’язують з діяльністю хакерської групи APT29 або Cozy Bear, яку почасти звинувачують у зв’язках зі службою зовнішньої розвідки РФ.

Згідно з інформацією координаційного центру, атака дуже схожа з атакою Ransom: Win32/Petya, що мала місце в Україні у 2017 році.

"Враховуючи те, що продукти SolarWinds не є розповсюдженими у використанні державними органами в Україні, ризики для ураження державних українських систем не є критичними. Однак висока активність хакерських угруповань, які пов’язують з російськими спецслужбами, загрожує тим суб’єктам господарювання, які використовують цей продукт, відтак і в Україні, яка перебуває з Російською Федерацією у стані гібридної війни", - повідомляється на сайті.

Суб’єктам господарювання, які використовують цей продукт, рекомендують перевірити свої мережі на наявність показників компрометації. Інформацію про те, як виявити загрозу у продуктах SolarWinds Orion, можна завантажити за посиланням.

Хакерська атака в Україні

27 червня 2017 року українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, а також низка медіа зазнали найбільшої хакерської атаки з використанням вірусу NotPetya, який блокує роботу комп'ютерних систем на операційній системі Windows.

За даними Нацполіції, за дві доби 1508 юридичних і фізичних осіб подали скарги до кіберполіції про блокування комп'ютерів вірусом Petya.A, який шифрував дані на комп'ютері та вимагав гроші.

Також від вірусу, але меншою мірою, постраждали комп'ютерні системи інших країн. Збитки від атаки оцінюються в 1,2 млрд доларів.

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Автор: Людмила Жерновська