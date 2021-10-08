Найчастіше згадується хакерська група Nobelium з РФ.

За останній рік російські кіберзлочинці стали набагато активнішими. Хакери з Російської Федерації здійснили більш ніж половину всіх кібератак у світі.

Про це йдеться у звіті компанії Microsoft.

За даними аналітиків, 58% всіх атак - справа рук хакерів з РФ. Найчастіше згадується хакерська група Nobelium, учасників якої підозрюють в атаках на компанії в 36 країнах світу. Крім того, саме вони можуть бути причетні до атаки SolarWinds, в результаті чого постраждали організації 30 країн.

Від рук хакерів Nobelium постраждала й Україна. При цьому українські хакери стали другими по атаках у відповідь – 19%, а на першому місці американські - 46%.

Читайте такожАктивність інтернет-загроз для Android за літо зросла на 33%, а для macOS - на 10% - дослідженняЛідерами з хакерських атак у світі, крім РФ, стали наступні країни:

Північна Корея - 23%;

Іран - 11%;

Китай - 8%.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські хакери, що стоять за успішним зломом федеральних агентств США у 2020 році, в останні місяці намагалися проникнути в урядові мережі Америки та Європи.

Група зламала кілька технологічних компаній, використовуючи нові інструменти та методи в деяких своїх операціях.

Автор: Анастасія Горбачова